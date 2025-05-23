兆元投資不到1年 民間參與簽約規模已破千億

國發會經發處長邱秋瑩說，兆元投資國家發展方案已促成超過81案，民間參與公共建設簽約金額達1116.91億元。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕「兆元投資國家發展方案」上路不到一年，已促成超過81案，民間參與公共建設簽約金額達1116.91億元，已達今年目標額1498億元的7成；市場發行永續發展債券規模也已逾650億元，成效斐然。

國發會經發處處長邱秋瑩表示，自去年7月18日行政院經濟發展委員會通過方案以來，相關部會積極推動包括創新促參推進機制、優化投入公共建設之投融資條件、增加公共建設相關金融商品等三大策略主軸。

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截至今年4月底，已促成逾81案，民間參與公共建設簽約金額達 1116.91億元。金額較大的案子包括退輔會宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩BOT案，金額高達142.95億元；經濟部負責的桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案，金額為114.51億元；以及交通部所屬的臺中港低度發展區土地投資興建暨租賃經營商港設施案，金額為57.56億元。

邱秋瑩指出，另為強化政府推動促參成效，並扣合國家重大資源及社會政策方向，已擇定擇定水資源相關公共建設，像是再生水廠、本島大型的海水淡化廠等，原則以促參方式推動。前者目前已有7案採促參辦理，引導民間投資297億元，興建範圍涵蓋北起桃園、南至高雄，確保易受乾旱影響地區用水無虞；後者則有嘉義和北高雄兩海水淡化廠採促參辦理，引導民間投資逾600億元。

此外，針對青年社會住宅，促參專案辦公室將協調內政部、金管會等有關單位成立專案，以異業結盟及複合式商業模式，引進壽險、不動產和物管業者興辦青年社會住宅，一方面提供青年婚育租屋協助，減輕成家負擔；另一方面活化老舊校區退場用地，發揮轉型效益。

在推動公共建設相關金融商品部分，今年1至4月底，整體市場發行永續發展債券規模已逾650億元，達今年永續債發債目標1300億元的五成。其中包含臺北市、高雄市及桃園市政府分別發行100億元、45億元及12億元的永續發展政府債券。

邱秋瑩補充，財政部、金管會、櫃檯買賣中心已建立三方聯繫機制，針對中央政府公共建設，將篩選具部分自償性等合適標的，轉請金管會及櫃買中心協助評估，針對適合發行永續發展債券者，由資本市場服務團輔導、協助籌資，藉以降低公務預算及利息支出負擔，並提供民間優質的投資選項，間接投資及參與公共建設。

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