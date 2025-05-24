日債暴跌 法興示警全球金融市場末日即將來臨

日本債市陷入動盪，恐對全球金融市場帶來更多麻煩。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本20年期公債本週拍賣爆冷，這場拍賣災難引發日本長期公債全線暴跌、殖利率飆升。法興全球策略長愛德華（Albert Edwards）示警，隨著日本債券殖利率攀升，「全球金融市場末日」可能即將來臨。

《商業內幕》報導，由於投資人擔心通貨膨脹、政府支出和日本央行升息，日本長天期公債殖利率（殖利率與債券價格成反方向變動）一直走升。由於日本利率長期處於低檔，近期債券殖利率飆升可能導致日圓套利交易的平倉。

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法興全球策略長愛德華認為，如果投資人從這些資產中撤出資金並重新投資日本，可能會為美國等市場帶來問題。

愛德華週四（22日）在一份客戶報告中寫道：「美國公債和股市都很脆弱，因為它們受到日本資金流入的激勵（美元也是如此），如果日本公債殖利率大幅上升，吸引日本投資者回流，套利交易的平倉可能會導致美國金融資產大幅下跌。因此，我認為，試圖理解和追蹤日本長天期公債市場的走勢是投資人最重要的事情」。

投資人應該理解，日本債券殖利率飆升背後的一個重要因素是，日本央行正在撤回對債券市場的支持，並將其持有的債券從資產負債表中剝離。這是因為通貨膨脹已被證明是頑固的，央行不再需要支持需求。

愛德華說，由於日本央行退出市場，且日本債券買家絕大多數是外國人，殖利率可能還會進一步上升，恐對美國股市帶來麻煩。去年7月和8月也是如此，當時日本央行意外升息，導致標普 500 指數下跌 6%。

愛德華強調，如果你像我們一樣認為日本央行的量化寬鬆政策，對美國股市泡沫估值至關重要，那麼日本公債持續暴跌將改變遊戲規則。他在報告中強調，「我一直勸告客戶密切關注日本，重大金融事件通常首先發生在日本，例如 1990 年代末的科技泡沫首先在日本破裂」。

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