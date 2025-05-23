4月股市驚魂 證券劃撥存款小增141億元

4月證券劃撥存款小增141億元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普對等關稅風暴使台股在4月經歷一場「人造熊市」驚魂，曾在一天內指數蒸發逾2000點，隨川普態度急轉彎，台股於4月下旬展開強勁反彈，散戶也陸續回籠。根據中央銀行統計，4月證券劃撥存款餘額小增141億至3兆2240億元，官員說明，主要是股市回穩後，交投轉熱，買賣增加的緣故。

央行今日公布4月國內金融情況。央行官員指出，4月平均貨幣總計數M1B年增率上升為1.85%，主要是活期存款年增率上升，M2年增率下降為3.88%，則是放款與投資年增率下降。累計本年1至4月M1B及M2平均年增率分別為2.78%及4.74%。

請繼續往下閱讀...

其中，融資餘額從3月的4256億元大減至2818億元，但證券劃撥存款餘額則回升至3兆2240億元，是否意味散戶信心已逐漸回穩？或是散戶資金回籠？

央行官員表示，證券劃撥存款餘額旬平均減少79億元、月底數增加141億元，推測應該是加權股價指數在4月9日落底之後回升，股市回溫所致。

從自然人佔整體證券市場交易比重來看，3月自然人疑似大戶先行退場，比重一度降至49.3%，4月回升至50.3%；外資法人佔比則略降至37.2%、本國法人增至15.2%。外國人台幣存款餘額月減8億元至1675億元，變動不大。

另外，外匯存款在4月底大減2738億元至8兆8355億元，官員說明主要是台幣升值、匯率轉換因素，並未看到大幅減持美元情況。

回顧台幣4月走勢，市場對於關稅戰之後就是貨幣戰的各種猜測，使台幣升值預期瀰漫，在5月初台幣「暴力升值」之前，台幣在4月已勁揚1.165元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法