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外資狂吃00940「5新兵」豆腐！這檔一出手就狂殺逾4萬張最慘

2025/05/23 18:48

外資狂吃00940「5新兵」豆腐！陽明一出手就狂殺逾4萬張最慘（業者提供）外資狂吃00940「5新兵」豆腐！陽明一出手就狂殺逾4萬張最慘（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週五（23日）賣超30.32億元，卻狂吃00940「5新兵」豆腐，其中又以陽明最慘，一出手就狂砍逾4萬張，雖然投信今買超逾1.28萬張，但不敵外資殺出，股價開高收低，終場跌3.68%，收83.7元，成交量達15.7萬張。

00940新兵中，除了陽明遭倒貨入外資前10大賣超榜中，尚有亞泥、萬海、統一與兆豐金，4檔新兵，僅亞泥與統一收跌，分別跌0.92%與0.62%，而萬海則力守平盤，至於兆豐金在投信買超大於外資下，終場股價漲1.62%，收40.65元。

外資週五賣超前10大個股，依序為陽明（2609）4萬70張、群創（3481）3萬408張、聯電（2303）2萬5997張、亞泥（1102）1萬2382張、萬海（2615）1萬1011張、中鋼（2002）9776張、統一（1216）7154張、國泰金（2882）4774張、兆豐金（2886）4350張、中租-KY（5871）3829張。

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