深化與台關係 IFA：台灣是技術研發的重要推手

IFA將在9月5日至9日在柏林舉辦。（IFA提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕柏林消費性電子暨家電用品展（IFA）今日表示，深化與台灣科技夥伴的緊密合作，IFA高度肯定台灣在全球科技創新扮演的關鍵角色，不僅是技術研發的重要推手，更是全球市場不可或缺的核心據點。

IFA是全球歷史最悠久、規模最大的消費性電子與家電用品展，擁有超過百年歷史，每年吸引全球產業專家與企業參與。

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IFA表示，台灣在全球創新版圖扮演關鍵角色，IFA投入與台灣科技企業的長期合作，讓台灣品牌得以在國際舞台上展示創新成果，並持續拓展在歐洲市場的影響力。

台灣多家領導品牌將在IFA主展場上展示最新技術，包括人工智慧、居家娛樂、家電設備、智慧家庭、通訊與連接、音訊技術、電腦與電競、影像與內容創作、數位健康與運動科技，以及未來移動科技等。

除主展場外，IFA Global Markets是國際級B2B採購平台，也將在9月7日至9日回歸柏林展覽館，針對自有品牌生產（OBM）、代工生產（OEM）與原廠委託設計代工（ODM）打造專屬採購平台，促進製造商、通路商與零售業者之間的商業對接。針對台灣參展企業，「新興品牌專區」將持續作為高潛力品牌進軍國際市場的最佳跳板。

今年另一亮點活動是9月4日登場的IFA Retail Leaders Summit（IFA零售領袖高峰會），將邀請來自全球頂尖消費科技企業、國際零售通路高階決策者、產業分析師與科技創新領袖齊聚柏林，共同探討未來零售趨勢，高峰會上匯聚國際決策高層，將成為產業策略對話的重要平台。

IFA Berlin總裁Leif Lindner表示，台灣是全球科技創新的重要基地。透過IFA 2025，將進一步強化與台灣的合作，打造一個能讓全球品牌、新創與創新者與消費者直接互動的平台，這正是IFA獨特之處。

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