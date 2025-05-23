台電今夏夜尖峰保7％ 緊備機組啟用有嚴格條件限制

台電下午召開臨時記者會，說明供電問題。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣進入非核家園，今夏供電再成焦點，台電董事長曾文生表示，今年夏天機組運轉早在一年前就已經開始安排，核三2號機除役是既定時間，此變數都有計算，台電會透過各種手上資源，讓今夏夜尖峰可維持在7%以上，在特殊狀況、有條件限制下，才啟用緊備機組。

台電副總吳進忠解釋，台電機組調度原則以「綠電先行」為優先，有空間就會盡量減煤，5月底以來溫度攀升，確實機組測試上有狀況，民營的和平2部機組故障，林口1號機組又破管等，比台電預期供電能力減少300萬瓩，備轉容量率低於8%，台電調度備用機組興達3、4號機組，這是合乎規定的調度。

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吳進忠說，若以一天來看，白天因為南部光電發電多，綠電先行，燃煤機組白天就會降載，但黃昏光電減少，燃煤就會升載，調度就是配合機組狀況、再生能源，台灣有2百多台火力機組，具備彈性，進入夏天還是可確保穩定供電。

曾文生也坦言，跳機會發生，但4部大型機組幾乎同時有狀況，是很低的機率，且5月底前仍有不少機組是在歲修狀態，台電會再了解與檢討，故障中的機組與大修的明潭水力機組、興達燃氣機組等，預計6月前會陸續回歸。

曾文生指出，台中電廠（中火）是被高度關注火力電廠，時時刻刻都在監督當中，2019年後台電就不曾10部機組全開，空汙季節只開7部，年用煤量從1800萬噸降至1200萬噸，減煤減了3分之一，空汙排放也減了8成。他說，台電提出承諾後，中火用煤就沒有超過1260萬噸，「不曾跳票」，今年用煤量目標要降到1100萬噸，會遵照承諾執行。

至於興達3、4號機，台電的表訂除役時間就是今年12月與明年12月，不過，當環評承諾要蓋興達燃氣新1號機時，台電能不用3、4號燃煤就盡量不用，緊急狀況下，備轉容量率低於8%才可啟用，屬於「備用機組」還不到「緊備機組」條件。

而已除役的大林5號與興達1、2號機，啟用條件更為嚴苛，備轉容量率低於6%，並有全年運轉不超過720小時限制，曾文生也補充，目前興達3、4號機使用時數都未滿100小時，距離上限720小時還很遠。

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