新台幣一度觸及30元 收30.023元續創波段新高

新台幣收30.023元，續創波段新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開高走低收小紅，新台幣兌美元匯率則一度摸到30元整數價位，尾盤在中央銀行調節下，最後收30.023元，升4.7分，匯價連4紅，且續創逾2年新高，成交量萎縮至13.615億美元。

台股今天跌18.72點，收在21652.24點，三大法人合計賣超36.45億元。其中，外資轉賣超30.32億元。

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新台幣兌美元則是以30.07元開出，最高升抵30元、最低30.07元。

匯銀人士指出，韓元近兩日升值力道猛烈，引領亞幣走揚，新台幣匯價在央行緊盯下，表現相對持穩，不過昨日盤中最高觸及30.001元、今日直接摸到30元整數大關，顯然央行也在逐步放手，測試市場接受度，若亞幣持續走升，央行也不會死守某個價位不放，不排除下週就有機會見到29字頭。

新台幣匯價本週升值1.49角或0.5%，從3月已以來已經連續8週收紅，一路從33元升值至30元。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.14%，韓元狂飆0.91%、新幣大漲0.26%、人民幣也勁揚了0.22%、台幣最後升值0.16%，日圓在前一日升破143兑1美元價位後，今日略有拉回，截至下午四點，日圓較前一日貶值0.17%。

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