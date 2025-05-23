中鼎:美國BKRF專案今年不再提信用減損 美國仍是有潛力的市場

中鼎董事長楊宗興預估，今年應不會再提列BKRF專案的預期信用減損損失。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕之前發生美國子公司踩雷事件的中鼎工程（9933）今召開線上法說會，法人仍關注中鼎提列美國BKRF專案長期應收款事宜，中鼎董事長楊宗興表示，BKRF母公司GCEH預計今年9月前會被法院核准重整，新公司開始營運半年後，中鼎將會視其營運情況與當初重整前所做的財測進行比對，之後再決定是否增提預期信用減損損失。

中鼎今年首季因此案提列31億元的信用減損損失，導致首季每股虧損1.52元，投資人擔心中鼎未來需每季提列損失，不過從今天中鼎的回答來看，至少要到明年第一季，中鼎才會重新評估對BKRF專案是否增提信用減損。

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楊宗興認為，目前中鼎手中的在建工程共3140億元，都是相對健康的項目，且中鼎手中有現金與約當現金279億元，他也認為美國市場仍是相當有潛力的市場，除了台灣高科技業要到美國設廠的商機外，也有大型美國客戶將推動新的石化項目，都是中鼎潛在商機。

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