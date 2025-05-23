唯一本土葉片製造商天力風電突關廠停產 市場嚇崩股價狂瀉37％

天力離岸22日公告重訊，宣布其風電葉片主要產線已全面停工，並資遣近470名正職員工。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣唯一本土風力發電葉片製造商、興櫃公司天力離岸（6793）22日公告重訊，宣布其風電葉片主要產線已全面停工，並資遣近470名正職員工，震驚市場，股價23日應聲暴跌37.84%。

天力離岸22日發出重訊公告，因主要合作夥伴丹麥維特斯（Vestas）確定退出台灣市場，公司依單完成最後一批309支風電葉片交貨，雙方合作全面終止。

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天力指出，因維特斯集團過去兩年為其主要營收來源，占比高達94%與98%。一旦維特斯退出台灣，訂單瞬間歸零，營運項目中斷，導致無法維持生產線運作，正式結束生產作業。自今年3月起陸續裁員，此次裁員470人。如果以截至去年底員工人數約600人計算，此次資遣人數佔近8成，預估資遣費用達3700萬元。

天力離岸強調，目前正積極拓展風電葉片中後期的運維服務價值鏈與陸域小型風機市場，以推動企業轉型及多角化布局。由於相關新業務尚在早期拓展階段，短期內尚未有明確的生產與銷售計畫。

公開資料顯示，「天力離岸風電科技」是台灣唯一葉片製造商，成立於2009年成立，資本額6.5億元，並和維特斯合作蓋廠，於2021年完工台中港廠房，面積21公頃，是台灣風電大廠。

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