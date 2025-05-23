台電連5天回擊！曾文生：「火力全開｣說法故意遮蓋燃煤逐年下降

台電董事長曾文生（中）率領台電總經理王耀庭（左）等高管召開記者會，回應連日來核電除役，火力電廠全開等議題。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠2號機除役後，台電與民營電廠機組陸續破管跳機，導致夜尖峰備轉容量率僅8%，台電依規定調度緊備機組來穩定供電，但外界砲火四射，轟台電是「火力全開」。台電董事長曾文生今召開臨時記者會回應，他以數據佐證，強調「火力全開」的批評是「故意遮掩」燃煤發電每年持續下降的事實。

台電中午臨時通知，曾文生將率領台電總經理王耀庭、副總蔡志孟、郭天合、許永輝於下午召開記者會，回應連日來核電除役，火力電廠全開等議題。

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曾文生表示，「我認為要支持核能，或選擇什麼樣的能源，在台灣都可以被允許或主張」，但批評台電火力全開很不公道，他以數據說明，依照台電系統的統計，2024年台電燃氣發電比例為47.3%、燃煤31.1%，今年天然氣發電預估52.2%、燃煤26.9%。

曾文生兩度強調，火力全開的說法是「故意遮掩」燃煤發電每年持續下降的事實。他也說，支持核能的族群，天然氣就是對等的能源，若是要批評，就應考慮到兩者在歐盟等國際上同樣並列是清潔能源。

他也一再解釋，台電的用煤量、空汙排放等都是依照「整年度」計算，不是用一天、兩天狀況去解釋，外界只用幾天的狀況，即抹殺台電過去幾年努力與成果是「非常不公平」。

另外，國民黨立委翁曉玲語出驚人表示，「如果全台大停電將很有利於藍委」，曾文生也回應，台電最大工作就是供電穩定，需要手上所有資源調度，若是有目的性去限制手上可用資源，進而達到停電，有這種想法或做法，他嚴肅指出，「應該要被全國譴責」。

曾文生強調，台電依照規定調度，卻遭受到這麼大批評，而對特定人士而言，原來停電是有利的。他重申，台電一直都希望歲月靜好、負重前行，不要被架拐子、挖陷阱，讓台電可依照既有規範，朝著承諾去努力完成供電穩定、減排減碳。

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