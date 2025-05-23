所羅門AI機器人添柴火 陳政隆：全球客戶逾500家

所羅門董事長陳政隆認為，人形機器人與機器狗仍處於初期階段，尚需時間與技術突破，短期內難以大量商業化。（所羅門提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕所羅門（2359）董事長陳政隆今天表示，儘管目前受到貿易戰、匯率等外務環境因素影響景氣能見度，難以精確預測公司未來兩年各產品線展望，但仍看好AI、機器人及自動化相關業務發展，公司全球AI機器人客戶已超過500家，約三分之一為重複購買客戶，涵蓋半導體設備、晶圓廠、物流、汽車、鞋業等多元產業。

所羅門今天參加證交所在台北國際電腦展（Computex）期間舉辦「台灣智慧科技島」主題式業績發表會，陳政隆指出，旗下3D機器人視覺應用廣泛，從亂堆取料、拆舵、鞋子打磨、汽車塗膠等皆有涉獵；非機器人領域如輸出檢測技術亦為公司主要收入來源，且應用行業更為多元，包括精品、半導體、農產品等。

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陳政隆說，所羅門現正積極打造物理代理人（physical agent）平台，客戶無需寫程式即可組合應用，同時推動視覺語言代理人（VOA）技術以自動化任務分配，提升應用場域效率。從設計結構來看，平台可像樂高積木般模組化，讓用戶可依需求自由組合，未來進一步結合語言與視覺提示之後，指定的任務將能更為簡便地自動分配與執行。

陳政隆認為，現階段的人工智慧軟體（AI腦）進步快於硬體（手腳），工業應用多集中於機械手臂與瑕疵檢測，人形機器人與機器狗仍處於初期階段，尚需時間與技術突破，短期內難以大量商業化。發展瓶頸在於精度、速度、靈巧度等方面仍不及傳統機械手臂，硬體物理限制明顯，關節、步態等仍有明顯誤差，尚未達到大規模商用標準。

陳政隆強調，今年後續各季營業費用可能小幅增加，主因公司將持續加強投入軟體研發經費，同時擴大軟體工程師招募，確保在全球領導廠商中不落後，並積極聚焦AI代理人、平台化技術等創新領域。

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