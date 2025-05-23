晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「王子麵」變身 味王食品首度跨入杯麵市場

2025/05/23 16:56

味王食品經典的零食麵「王子麵」大變身，首度跨入杯麵市場。（記者楊雅民攝）味王食品經典的零食麵「王子麵」大變身，首度跨入杯麵市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕味王（1203）食品經典的零食麵「王子麵」大變身，首度跨入杯麵市場，第一波將於下週進駐全家便利商店販售，搶攻速食麵市場商機。

味王去年營收達62.87億元，其中調味品45.26億元，占72%；速食麵營收14.45億元，占23%；其它3.17億元，占5%。

味王表示，味王經典零食品牌「王子麵」自1970年上市至今，深耕台灣市場逾半世紀，成為眾多消費者成長記憶中的共同味道。

新上市的「王子杯麵」以「王子麵千變萬變，美味不變」為宣傳文案，首波口味主打大宗的牛肉和海鮮口味，調味料並搭配獨家小王子圖像的IP魚板設計，兼顧美味與趣味。

根據統計，台灣泡麵產值達137億元，年增5.5%，袋麵市占率達35%、杯麵和桶麵市占率各占10%。

過去杯麵市場由統一企業的來一客獨占，近兩年杯麵市場競爭激烈，包括金車食品2023年以漢寶杯麵，重返速食麵市場，甚至嘉義林聰明沙鍋魚頭去年底也推出杯麵，帶動杯麵市場熱鬧滾滾。

味王亦規劃實體快閃活動，將於6月26~30日在台北誠品生活南西設置「王子杯麵」主題網美牆，邀請民眾拍照打卡，現場跟主題網美牆拍攝IG 限時動態並上傳，或參與互動小遊戲者，即有機會獲得免費杯麵一杯。

王子麵也與知名奶蓋手搖飲「WHO'S TEA 鬍子茶」聯名合作，於指定期間消費任一杯飲品，即可加購復古又可愛的聯名款周邊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財