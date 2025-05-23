「王子麵」變身 味王食品首度跨入杯麵市場

味王食品經典的零食麵「王子麵」大變身，首度跨入杯麵市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕味王（1203）食品經典的零食麵「王子麵」大變身，首度跨入杯麵市場，第一波將於下週進駐全家便利商店販售，搶攻速食麵市場商機。

味王去年營收達62.87億元，其中調味品45.26億元，占72%；速食麵營收14.45億元，占23%；其它3.17億元，占5%。

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味王表示，味王經典零食品牌「王子麵」自1970年上市至今，深耕台灣市場逾半世紀，成為眾多消費者成長記憶中的共同味道。

新上市的「王子杯麵」以「王子麵千變萬變，美味不變」為宣傳文案，首波口味主打大宗的牛肉和海鮮口味，調味料並搭配獨家小王子圖像的IP魚板設計，兼顧美味與趣味。

根據統計，台灣泡麵產值達137億元，年增5.5%，袋麵市占率達35%、杯麵和桶麵市占率各占10%。

過去杯麵市場由統一企業的來一客獨占，近兩年杯麵市場競爭激烈，包括金車食品2023年以漢寶杯麵，重返速食麵市場，甚至嘉義林聰明沙鍋魚頭去年底也推出杯麵，帶動杯麵市場熱鬧滾滾。

味王亦規劃實體快閃活動，將於6月26~30日在台北誠品生活南西設置「王子杯麵」主題網美牆，邀請民眾拍照打卡，現場跟主題網美牆拍攝IG 限時動態並上傳，或參與互動小遊戲者，即有機會獲得免費杯麵一杯。

王子麵也與知名奶蓋手搖飲「WHO'S TEA 鬍子茶」聯名合作，於指定期間消費任一杯飲品，即可加購復古又可愛的聯名款周邊。

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