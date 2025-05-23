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對抗中國半導體 學者籲台灣成立成熟製程聯盟

2025/05/23 16:43

台灣科技大學產學創新學院執行長楊光磊認為，中國靠內需推動半導體成熟製程，台灣則是有先進製程領軍，可推動成熟製程聯盟，進行客製化、價值化，就不怕任何競爭。（記者吳柏軒攝）台灣科技大學產學創新學院執行長楊光磊認為，中國靠內需推動半導體成熟製程，台灣則是有先進製程領軍，可推動成熟製程聯盟，進行客製化、價值化，就不怕任何競爭。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣半導體產業在先進製程有台積電等頂尖公司，維持世界領先地位，中國卻依靠內需市場壯大較低階的成熟製程，外界憂衝擊我國其他廠商。對此，台科大產學創新學院執行長楊光磊分析，兩者市場不同，台灣晶圓代工仍無競爭對手，但可組成熟製程聯盟，搭配先進製程，增加價值、降低成本、改善效率，維持領先。

工研院舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」。（記者吳柏軒攝）工研院舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」。（記者吳柏軒攝）

工研院今（23日）舉行「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，國科會下午與會分享半導體科技研發與科學園區國際連結模式，邀請專家討論，其中，產業趨勢上，台灣雖然有台積電維持先進製程領先地位，但成熟製程卻被中國追趕，引發其他廠商隱憂。

針對成熟製程發展，台灣科技大學產學創新學院執行長楊光磊認為，雖然中國創造很多產能，但其主要市場為內需，藉此養出很多東西，類似IDM（整合元件製造），偏向標準產品，台灣則是走向晶圓代工，全球無競爭對手，兩者市場不同。

楊光磊建議，台灣仍要有成熟製程聯盟，將所有公司集結，因為成熟製程隨著時間推移，成本、價值逐漸下降，若有我國先進製程在前面當噴射機，幫成熟製程增加價值、降低成本，且大家合起來打群架，透過客製化、價值化，發展底蘊，如此不管先進或成熟製程，兩條路都無人能跟台灣競爭。

晶創方案推動辦公室執行長闕志達強調，各國已將半導體視為戰略物資，台灣將維持優勢，將其發展到百工百業，促進IC產業攻頂，包含推動異質整合、晶片EDA（電子設計自動化）等，推動下一代產品創新，舉例如成熟製程可透過晶片、感測器、處理器等作異質整合出更高品質產品，用在自駕車、機器人上，因此即使中國發展成熟製程，仍對台灣保持樂觀信心。

國科會副主委蘇振綱強調，「沒有夕陽產業」，在既有基礎開創價值，用成熟製程驅動台灣，讓各行各業感受AI、半導體價值，如餐飲、醫療，高齡少子化等問題，皆可開創更多應用。

國科會主委吳誠文也分享科學園區發展史，並強調進駐廠商「若不研發就會被踢出去」，因此各廠商研發量能是外面的3倍，而今目標是幫助業者立足台灣、布局全球，讓台灣與友善國家結合共同發展。

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