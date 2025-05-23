全球央行總裁年薪最高是「他」！楊金龍年領300萬敬陪末座

央行總裁楊金龍年薪300萬元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕全球央行總裁年薪曝光，根據《中央銀行業》今年3月21日報導指出，全球央行總裁平均年薪約22.89萬美元，最高的竟然不是聯準會主席鮑爾，而是香港金融管理局總裁余偉文，總年薪逼近1000萬港幣，約130萬美元。台灣央行總裁幾乎是全年無休，年薪僅約9.9萬美元、300萬台幣，在全球央行總裁薪資排名中，敬陪末座。

央行臉書粉絲團今日發文「全球央行總裁的含金量誰最高呢？」引述《中央銀行業》報導，香港金融管理局總裁余偉文，總年薪逼近1000萬港幣（約130萬美元），包括固定年薪740萬港幣（約96.2萬美元）和根據表現決定的浮動年薪（上限定為230萬港幣，約29.9萬美元）。

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排名第二的是甫於上年9月30日卸下瑞士央行總裁的Thomas Jordan，年薪為99.72萬瑞郎（約119.7萬美元）。

年薪可觀的其他央行總裁還包括：澳洲央行總裁Bullock（年薪108.1萬澳元，約69.2萬美元）、英格蘭銀行（Bank of England）總裁Andrew Bailey（年薪49.5萬英鎊，約65.8萬美元）、菲律賓央行總裁Eli Remolona（年薪3547.9萬披索，約63.9萬美元）。

值得一提的是，菲律賓央行總裁的年薪向來是該國政府官員高薪排行榜中的榜首；2023年菲律賓政府官員高薪排行榜前20名中，就有14位是菲律賓央行的高階主管（總裁、副總裁、資深助理總裁、貨幣政策委員會成員等）。

另外，ECB總裁Christine Lagarde的年薪為42.756萬歐元（約47.9萬美元）；BoJ總裁植田和男的年薪為3607萬日圓（約24.9萬美元）。至於美國總統川普（Donald Trump）一直想開除的鮑爾，他的年薪為22.63萬美元，與前述幾位央行總裁相較，根本望塵莫及。

不過，根據鮑爾在2017年上任時提交的財務揭露文件顯示，申報的淨資產約1970萬~5500萬美元之間，是自1940年代以來最富有的Fed主席。

央行總裁的薪水並不是只升不跌。《路透社》日前報導指出，中國人民銀行（以下簡稱人行）及國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會的職員，自本年1月起全面減薪50%，以拉近金融監管人員與體制內公務員薪資的差距。

據瞭解，中國這3大金融監管機構的負責人，原本人行行長年薪約50萬~70萬人民幣（約7萬~9.8萬美元），另二機構則約30萬~40萬人民幣（約4.2萬~5.6萬美元），是中國其他國家級機構公務員的2倍。另外，2002年香港因經濟持續低迷，HKMA（香港金融管理局）職員的浮動薪酬預算被削減4成。

據悉，時任HKMA總裁任志剛已率先於2001年10月起主動對固定薪酬減薪10%。至於希臘過去也因身陷債務困境，當時希臘央行總裁George Provopoulos為共體時艱，配合希臘政府的撙節政策，於2009年主動減薪20%，2012年再減薪30%，月薪降為7615.92歐元（約0.86萬美元）。

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