「芳珍蔬食」爆熄燈潮！全台剩7家門市 八方雲集全說了

「芳珍蔬食」近期陸續關閉多家分店。（圖擷取自芳珍蔬食官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕八方雲集2021年推出的蔬食品牌「芳珍蔬食」，近期陸續關閉多家分店，就連該品牌第1個據點「中山復民店」也在前幾天收掉，目前全台僅剩7家門市。

「芳珍蔬食」創立前幾年積極擴點，全台門市曾達30多家，但今年初「芳珍蔬食」門市陸續結束營業，全台門市從年初26家，到現在剩7家，短短幾個月就收了19間分店。

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根據官網資訊顯示，目前僅剩的7間門市分別為台北市林森南店、新北市中和景新店、新北市新莊昌平店、新北市淡水學府店、桃園八德義勇店、雲林斗六民生南店及台南崇善店。

八方雲集向本報透露，八方雲集集團是多品牌的連鎖加盟型態，配合消費者需求和飲食習慣變化，靈活進行多品牌策略，以最新的財務績效來看，確實符合現在消費者餐食的趨勢。

八方雲集集團除了以鍋貼、水餃聞名的八方雲集外，旗下還有梁社漢排骨、丹堤咖啡、芳珍蔬食等美食、咖啡品牌，香港也有八方台式麵屋、百芳池上便當等品牌。

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