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石破茂與川普電話會談 不排除親自訪美磋商關稅

2025/05/23 16:22

日本首相石破茂23日與美國總統川普舉行電話會談，兩人期待展開有建設性的關稅磋商。（法新社）日本首相石破茂23日與美國總統川普舉行電話會談，兩人期待展開有建設性的關稅磋商。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》報導，在美日關稅新一輪關稅談判即將舉行之際，日本首相石破茂23日與美國總統川普舉行電話會談，兩人期待展開有建設性的關稅磋商。此外，石破茂也透露不排除親自訪美會晤川普。

石破茂透露，他是應川普之邀舉行電話會談，持續時間約45分鐘，兩人都期待針對關稅展開有建設性的磋商，而日方「要求取消關稅措施的立場不變」。石破茂和川普也確認將在加拿大6月舉行的七大工業國集團（G7）高峰會場邊舉行面對面會談，且石破茂表示，「根據情況，我可能會親自訪美並直接對話」。

石破茂還說，除了關稅，兩人還圍繞經濟、安全保障層面的合作及川普最近的中東行等眾多議題交換意見。

與此同時，日本關稅談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正，23日從東京羽田機場啟程前往美國華府，將於當地時間23日與美方展開第3輪部長級關稅磋商。

《路透》本月中曾引述知情人士說法稱，為尋求免除美國實施的所有關稅措施，日本準備「一籃子提案」，包括增加進口美國玉米和黃豆、造船技術合作及修訂汽車檢驗標準等。但有日本議員認為，鑑於汽車產業對日本出口型經濟的巨大影響，除非取消25％的汽車進口關稅，否則與美國達成貿易協議毫無意義。

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