桃竹苗大矽谷計畫 苗栗縣盼引進綠能、AI產業

苗栗縣議員曾玟學今天於議會總質詢時，詢問大矽谷計畫進度、是否鎖定目標產業，苗栗縣工商發展處希望引進綠能、AI產業。（取自苗栗縣議會網站直播）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中央推行桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣長鍾東錦去年宣布提列頭份、竹南及後龍土地納入計畫用地。苗縣府工商發展處處長詹彩蘋表示，中央去年9月核定大矽谷推動方案，其他部分須由地方由下往上推動，縣府希望引進綠能、AI產業。

苗栗縣議員曾玟學今天於議會總質詢時，詢問大矽谷計畫整體架構、中央與地方如何分工；招商部分是否鎖定目標產業。

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苗縣府工商發展處處長詹彩蘋表示，中央去年9月核定大矽谷推動方案，其他部分須由地方由下往上推動，目前2個科學園區、1個產業園區用地中央尚未核定，縣府已編好經費、後續作業等待中央認列重大建設計畫後，才能依法啟動都市計畫法定程序。

詹彩蘋表示，都內土地如竹南科學園區以東35公頃科東已完成第一階段都市計畫整併，正辦理通盤檢討，5月7日已啟動縣都委會專案小組會議，若順利預計7月底完成小組會議、8月提送縣都委會審議，若無問題後可報部都委會審議。

至於頭份交流道兩旁產業園區部分，詹彩蘋說，已完成可行性評估第一階段期中報告審查，仍需跨機關合作內容與地主同意書，但地主同意書回覆率不夠多，仍需進行第二階段期中報告審查。

詹彩蘋也說，非都部分則為竹南擴大園區、後龍產業園區部分，竹南擴大園區已將先期評估報告送交國科會，希望國科會認列重大建設但仍未收到回覆。工商發展處稱，提報土地面積與中央需求土地面積有落差，其餘國科會不同意認列，已請立委幫忙協調。

曾玟學詢問縣府是否鎖定何種產業等，詹彩蘋指出，希望引進綠能、AI產業。

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