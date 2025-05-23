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名師解盤》蔡明翰：指數觀望量縮 拉回空間有限

2025/05/23 15:02

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 

昨晚美股因上半場科技類股強勢，呈現震盪走高，但下半場因眾議院通過川普減稅政策，市場擔憂，財政支出將擴大，尾盤出現大幅賣壓，美股四大指數幾乎都回到平盤附近，市場並沒有明確方向，導致週五亞洲大部分指數維持觀望震盪格局，但台積電ADR走高，因此台股上半場表現比其他亞股強勢，不過由於市場追價意願低，指數又回到平盤附近震盪，維持比較觀望氣氛。

全球正關注川普相關減稅方案，減稅方案能夠陸續通過狀況下，市場憂未來5~10年，美國公債規模將再增加，財政赤字恐壓垮美國，導致美股具有一定壓力，債市賣壓更沉重，30年期美債殖利率，在昨晚突破5.1%，來到2007年以來新高，但要提醒投資人，就過往經驗，包含上次川普執政時，就做了減稅動作，但就減稅方案過程中，市場預期，無論是消費者支出或企業獲利，都將有所提升，對股市反而是正向利多，上次反而激勵股市走高，近期債市弱勢導致股市有壓，建議投資人在這裡應該要避免恐慌去追殺，再1~2天消化過後，仍有機會回到正常基本面。

展望下周，美國經濟數據公布，包含PCE、密西根大學消費者信心指數等，這些都會影響到聯準會未來利率動向，因此債券市場還是會維持高度波動。

台灣即將面臨端午連假，還有MSCI權重調整生效，短時間台股會呈現觀望量縮格局，因此建議投資人，指數維持五日線震盪整理時間點，應該避免追高殺低，中長線因為關稅風險持續降低，AI需求仍相對強勁，在基本面加持情況下，指數拉回空間有限，在利空消化過後，仍維持多頭格局不變，反而可以趁近期市場觀望量縮，有拉回的時間點，可持續分批，在AI相關權值股持續布局。

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