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外商壽險新人事 黃宥甄出任法巴人壽總經理

2025/05/23 13:30

外商壽險公司有新人事，法國巴黎人壽台灣分公司自5月22日起，由黃宥甄擔任總經理（記者王孟倫攝）外商壽險公司有新人事，法國巴黎人壽台灣分公司自5月22日起，由黃宥甄擔任總經理（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕法國巴黎保險集團今日宣布，隸屬該集團法商法國巴黎人壽台灣分公司自2025年5月22日起，由黃宥甄擔任總經理職位，該案待主管機關核准後生效。黃宥甄原為法巴人壽代理總經理。

黃宥甄自2010年加入法國巴黎保險集團旗下巴黎管顧公司擔任資深副總經理，並於2021年擔任財務長。

隨後於2023年開始法巴人壽擔任財務長一職，隨即強化改公司的風險控管與財務健全。法巴人壽表示，2024年12月25日接任代理總經理一職至今，發揮其專業帶領員工在商品發展、業務推廣上持續擁有優異表現。

法巴人壽指出，黃宥甄於本土與外商金融機構服務超過30年，擁有深厚的保險與金融產業經驗與團隊領導能力，在組織管理及策略佈局等方面皆有優異的表現，曾在保誠人壽、第一金人壽、巴黎管理顧問服務期間帶領團隊完成大型財務規畫、創新專案。

此外，法巴人壽台灣分公司隸屬法國巴黎保險，是法國巴黎保險進入亞洲市場的第一個據點。在台灣有約400位員工，2024年總保費收入達新台幣365億元，是法國巴黎保險最重要的海外市場之一。

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