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鴻勁Q1每股獲利15.89元 訂單能見度達Q3

2025/05/23 13:28

鴻勁Q1每股獲利15.89元，訂單能見度達Q3（記者洪友芳攝）鴻勁Q1每股獲利15.89元，訂單能見度達Q3（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試設備供應商鴻勁（7769）第一季營收達59.13億元、年增142.35%，稅後淨利25.68億元、年增179.34%，稅後每股盈餘（EPS）達15.89元，營收與獲利雙雙創下同期新高。

鴻勁表示，近期關稅等大環境紛擾，並未影響客戶減單或放緩，受惠大廠積極布局AI與HPC等所需的先進封裝產線，目前產能維持滿載並持續擴充，訂單能見度已達第三季。鴻勁目前為興櫃股，若無變化，規劃第三季送件，第四季轉上市。

鴻勁指出，公司深耕測試設備的技術與一站式整合能力，未來成長動能將聚焦次世代ASIC 技術的演進，另一方面新型終端應用如摺疊手機、先進車用平台與AR/VR裝置的普及與多元化，可望進一步擴大對高複雜度封裝測試解決方案的市場需求。

展望未來，鴻勁表示，將持續加大研發及產能投資，針對AI/HPC、車用與矽光子等新興應用，推出更具效率的測試整合解決方案，同時擴大全球據點與服務網絡，強化與國際產業鏈夥伴的協作。

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