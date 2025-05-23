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華孚今年營運谷底回升 越南廠2027年投產

2025/05/23 12:29

華孚今日舉辦股東會。圖右為總經理甘錦添、左為財務長張志立。（記者歐宇祥攝）華孚今日舉辦股東會。圖右為總經理甘錦添、左為財務長張志立。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕車載機殼廠華孚（6235）董事長蔡豐賜今日於股東會中表示，近期全球總經變數多，加上去年全球車市波動也大，中國新能源車廠比亞迪、小米、華為搶市，也侵蝕非中車廠市場，連帶影響供應鏈，所幸華孚今年有望受惠客戶推出新產品、也爭取到新客戶，看今年業績會逐漸穩定，鎂鋁合金未來需求成長性也佳。

華孚今日舉辦股東會。去年華孚因客戶庫存去化，營運受到壓抑，今年第一季稅後淨利1.23億元、年減39%，每股稅後盈餘（EPS）0.62元，而今年3月、4月營收重返成長，前4月累計營收20.5億元、年減4.68%，創同期次高。

華孚總經理甘錦添表示，看去年營運就是谷底，隨著客戶庫存去化逐漸進入尾聲，今年訂單已開始回溫緩漲，料今年營運將會優於去年，營收、獲利都有望優於去年；從車市角度來看，今年全球汽車銷量估為9000萬輛、年增1.7%，其中電動車銷售則將成長30%，也利於供應鏈。

近期美國啟動關稅戰，汽車產業也恐受到衝擊，不過甘錦添指出，目前客戶訂單未見轉變，華孚僅2%產品會受到關稅影響，且增加金額將由客戶負擔，因此對華孚影響很小，唯憂終端市場縮手，不過目前看90天關稅豁免期，產業、市場情緒也都逐漸回穩，仍正向看今年。

甘錦添表示，華孚第一季以歐洲客戶佔51%、北美佔27%，其餘則是日、韓等亞太市場，不過出貨亞太的產品中有7%不是車用產品，而出貨中國則僅不到2%；他分析，不同於歐美日韓車廠重視結構完整性、強度與精準度，中國車廠重視成本，目前仍非華孚著力的市場。

而為因應各國客戶的生產需求，甘錦添指出，華孚將設立越南廠，預計明（2026）年底建廠完成，後（2027）年第一季量產，且越南廠產能全是為了支應新訂單、並非中國廠產能轉移，總體資本支出規劃除土地850萬美元外、設備投資需看客戶需求規劃。

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