長榮航孫嘉明：航空貨運7月前後有望「海轉空」

長榮航今日舉行股東會，右二為董事長林寶水，左二為總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）今日舉行股東會，總經理孫嘉明表示，今年陸續新增日本神戶、美國達拉斯等新航點，將挹注客運營收，而貨運因關稅變數，成長幅度較難預料，但美中關稅休兵90日，預期7月前後，空運市場有望出現「海轉空」。

長榮航董事長林寶水表示，疫後報復性需求減緩，但成長動能仍勝疫前，長榮航預估今年載客1346萬人次，年增2.3%，載貨79.9萬噸，年增1.1%。而根據國際航空運輸協會IATA預測，全球載客人次達52億人次，成長6.7%，首度突破50億人次大關，航空貨運量7250萬噸，年增5.8%，在全球航空市場客貨需求仍強勁，預估營收成長4.4%，首度突破1兆美元新高。

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孫嘉明說，美中互降高關稅90天，根據中國到美國的貨櫃海運航程，以及美國港口塞港、清關等所需時間推估，7月中旬就不排除出現「海轉空」，除美中外，東南亞地區的10%關稅則將在7月初到期，因此近1、2個月就可能出現海轉空效應。

孫嘉明說，美國5月初取消中國小額包裹免稅政策後，電商貨量確實影響，占比僅剩20%，且由於收取關稅導致報關流程加長，消費者是否能接受延長11- 14天的收貨時間，後續還要觀察，電商貨雖然減少，但東南亞到美國的貨運還是不錯，包括AI伺服器、挖礦機、太陽能板都是出貨大宗。長榮航空東南亞貨機航線為越南、泰國、新加坡、馬來西亞等，目前以越南、泰國貨載率最高。

看好貨運市場，以及考量客貨機的配比，長榮航預計年底執行3架777-300ER客改貨，並投入美國航線，而完成後777貨機機會規模將達12架。

在客運方面，長榮航也預計進行客運改艙升級，長榮航指出，客運改艙後總座位數雖然少26個，依每條航線特性不同，豪經艙的價格是經濟艙的1倍，商務艙價格則是3-4倍，預期平均營收可較未改艙前多10%。

在永續燃油使用部分，長榮航表示，今年規劃一些場站使用永續燃油，預期相關費用佔總成本0.4%-07%，而現有機隊都可以使用永續燃油，後續購機計畫在新世代機型下，使用各類航空燃油都可節省15%-20%燃油量；目前永續燃油較一般航空燃油高3-5倍，將關注市場變化以調整採購政策。

另外，在減碳綠電、碳費方面，長榮航說，目前綠電是向能源銷售服務公司採購，包括屋頂型太陽能發電，太陽能去年第四季開始採用，預估2025年太陽能採購量佔總用電量10%。太陽能電量取得綠電憑證，碳費還沒有列入環境部碳費徵收對象。

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