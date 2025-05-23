10年期美債驚魂記！砸逾3000億神秘買家 不是中日英是「它」

10年期美債週四上驚魂記！在殖利率飆至4.62%時，突然驚見神秘買家進場，在短短半小時內砸逾百億美元，將處於跳水邊緣的美債拉回。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國國債瀕臨崩潰邊緣之際，隨著近日20年與30年期殖利率紛紛飆破5%，10年期美債週四（22日）也上演1場驚魂記，在殖利率飆至4.62%時，突然驚見神秘買家進場救援，在短短半小時內砸逾百億美元（約新台幣3000億元），將處於跳水邊緣的美債拉回，專家分析，這位神秘買盤應不是中日英央行所為，而是近期偷偷重啟量化寬鬆的聯準會，據資料顯示，5月聯準會已買了570億美元（約新台幣1.71兆）的美債。

據鳳凰新聞報導指出，週四川普稅改法案在經過修改之後，美國眾議院以217：215的微弱優勢通過川普的3.3兆美元減稅法案。這對於本來支出大於收入的美國財政部來講並不是什麼好消息，這項法案會直接導致美國財政部減少1兆左右的稅收收入。

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如果想要維持財政平衡，那麼未來，美國財政部必須每年增加1兆美元國債的發行，這對本來在危險邊緣的美債殖利率是1個毀滅性的打擊。

果不其然，資本市場立即用腳投票，30年期美債殖利率瞬間飆升至5.1%，創下2023年以來的最高點。

而10年期公債也出現大跳水，就在這千鈞一髮之際，神秘買家突然出手，在短短半小時，砸逾百億美元，將10年期美債殖利率從4.62%驟然降至4.58%，隨後進一步下降，收盤降至4.53%。

強悍的操作手法將處於崩潰邊緣的美國國債拉回到相對安全的區域，但是這並不代表風險和危機已經解除。

對於華爾街來說，是誰在出手拯救美國國債至關重要，有分析稱，這種買盤可能是華爾街的量化策略在執行買入指令，一旦美債殖利率觸及某個標準，就會自動執行買單。

也有人認為是某些海外央行，比如中國，日本，英國，都持有大量的美國國債，如果價格進一步的下跌，這些海外央行持有的美元資產會大幅度縮水，對於資產負債表是十分不利的，在美債被拋售之後逆勢接盤。

但是最大的可能是，聯準會再次在關鍵時刻出手相救，畢竟4月之後，聯準會就已經偷偷的在購買美國國債了。

儘管官方矢口否認重啟QE，但紐約聯儲交易室5月份已秘密購入570億美債。

但是就得了一時，就得了一世嗎？川普的減稅法案造成的可是3兆美元的財政赤字缺口，未來要增加3兆的國債，會全部都由聯準會買單嗎？

報導最後指出，如今擺在聯準會面前的，是個不可能三角，要維持美債流動性就得瘋狂印鈔，要控制通膨就得升息，要保住美元地位就不能讓美債崩盤。

就像被困在金融煉金術迷宮裡的困獸，每次揮舞魔杖都會引發更猛烈的反噬。而那個淩晨進場的神秘買家，或許正在為美元霸權準備最後的“安樂死藥劑”。

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