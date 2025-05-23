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賴總統：政府北中南建置超級電腦 推動各產業研發解決方案

2025/05/23 11:46

總統賴清德23日出席「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）總統賴清德23日出席「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德今（23）出席「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，提到只以台灣晶圓製造無法獨立撐起半導體產業，需要全球串聯才能順利運轉，面對紅色供應鏈更要全球夥伴積極合作，才能持續創新發展；賴總統強調，台灣政府會透過政策、金融支持打造環境，並透過建置超級電腦建置，提供各行業解決方案。

總統賴清德擔任貴賓致詞，他提到，台北國電腦展今為最後一天，但登記買主五萬多人，盛況代表台灣半導體、ICT、電子零組件有很好成果。他更感謝過去歷任政府，提出正確政策讓產業發展，政府還會透過金融、稅賦等政策建置更理想環境，讓台灣產業蓬勃發展。

另外，總統特別提到建置資料中心（Data Center） 、超級電腦的重要性，輝達將結合國科會、台積電、鴻海等在台灣打造人工智慧中心，估計運算所需的電力規模達到100MW。

總統提到，目前在科學園區、沙崙綠能科學城等地都有建置電力規模約17到30MW的超級電腦，未來必要時北部、中部等也會建置，讓各行各業有高速運算資源可研發，提供各產業各項解決方案。

總統也特別感謝業界投入產業發展。賴清德指出，半導體是一個產業鏈，台灣IC設計市佔率全球第三、晶圓製造第一，但只有台灣晶圓製造是沒有辦法獨立撐起半導體，需要全球串聯才得以順利運轉。

總統強調，台灣的生產製造技術是發展優勢，但台灣的半導體產業對世界有責任，「台灣願意當人工智慧時代發展的支點」。

總統特別指出，半導體雖然很先進，但今年成熟製程以中國產量最大，過去已有鋼鋁、太陽能面板、顯示器、汽車產業都透過補貼、低價傾銷，造成全球許多國家產業問題，他提醒，各國半導體夥伴要積極合作，否則遭逢低價傾銷，創新無法突破，產業發展受影響。

總統也期盼台灣能在硬體以外的軟體強化，在人工智慧產業蓬勃發展，讓台灣生活品質更好、產業創新與進步。

全球半導體民主供應鏈夥伴論壇由工研院主辦，工研院長劉文雄表示，論壇緊扣4個觀念，包括創新、安全、韌性、共榮，由台灣製程創新、研發；安全上有去紅供應鏈，讓上中下游都有可靠來源；人才、材料等韌性關鍵；而半導體不是一間公司，每個區域公司都有強項需要互助共榮。

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