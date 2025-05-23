「禁哈佛收國際學生」風暴擴散 ! 美國土安全部長：擬向其他大學同樣制裁

「哈佛禁收國際學生」 風暴擴散 ? 美國土安全部長稱，擬向其他大學同樣制裁。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）下令「哈佛禁收國際學生」，現有的6800名外籍生必須轉學或離開美國。據路透報導，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，除了哈佛大學，川普政府亦在考慮對其他美國大學採取類似的行動，以達警示作用。

《路透》指出，川普切斷哈佛招收外國學生，並擬向其他大學進行同樣制裁，恐在全美高等教育領域出現連鎖反應，將打擊全美數百所學校的主要收入來源。

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據報導，哈佛大學有6800名國際學生，佔其總入學人數的27%。美國國家教育統計中心的數據顯示，2023年在其他43所擁有至少 1000名學生的學校中，外國學生的比例甚至更高。

而美國哥倫比亞大學，2023年外國學生佔該校總入學人數的39%。至於其他246所、至少擁有千名學生規模的學校，至少有10%的學生不是美國本地生。

美國田納西大學研究大學財政問題的教授羅伯特·凱爾欽 （Robert Kelchen） 表示，哈佛大學停止招收外國學生的舉動，對哈佛大學來說是一個巨大的打擊，並向其他大學發出了一個信號「你們可能是下一個」。

美國教育顧問、中央密蘇里大學前校長查克·安布羅斯表示，在美國的國際學生更有可能支付全額學費，實際上正在補貼其他接受資助的學生。

國土安全部在22日的聲明中表示，諾姆下令終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）的認證，這代表哈佛大學將不能再招收國際學生，現有的外國學生必須轉學，否則將失去合法身份。

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