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美股大巨鱷已進場！神秘買家砸900億豪賭 彭博曝重押名單

2025/05/23 11:08

彭博報導指出，過去1個月，1名神秘買家砸900億豪賭，重押美科技股。（路透）彭博報導指出，過去1個月，1名神秘買家砸900億豪賭，重押美科技股。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 美股大巨鱷已進場，彭博報導，過去1個月來，有機構投資者穩步買入大量2027年6月到期的美股看漲期權，期權金高達30億美元（約新台幣900億元），重押科技巨頭，其中又以ARM最狂，一口氣砸8.78億美元（約新台幣263.4億元），分析人士推測，這位買家是「1位資金雄厚、整體偏樂觀的全球宏觀玩家，希望透過持有選擇權，在波動性增加時獲利」。

彭博社報道，根據野村證券統計，這些選擇權交易的總選擇權金接近30億美元，看漲期權橫跨眾多美國大型企業。

在週三給客戶的報告中，野村跨資產策略師Charlie McElligott形容這輪看漲期權買入為「壯觀至極」。

據悉，這些巨額看漲期權的買入時機恰逢納斯達克100指數自4月8日以來上漲24%，並集中在科技巨頭身上。

野村數據顯示，這位選擇權買家在亞馬遜的價平買權上花費了3.16億美元（約新台幣94.8億元），在Salesforce的類似選擇權上花費了1.59億美元（約新台幣47.7億元），在ARM上更是砸下驚人的8.78億美元（約新台幣263.4億元）。

價平買權即行使價接近市場交易價格水平，這意味著如果股價上漲，或波動性增加，選擇權價值也會隨之上升。

值得注意的是，由於這些選擇權距離到期還有數年時間，因此其選擇權金遠高於短期合約。

例如，週三交易的2200份2027年6月到期、行使價130美元的ARM看漲選擇權，每份合約價格高達47.40美元。雖然這筆交易的總選擇權高達1040萬美元（約新台幣3.12億元），但交易量僅佔整體選擇權持股的0.2%。

在這輪選擇權買入潮中，納斯達克100ETF（QQQ）兩年期選擇權的隱含波動率相對於標普500ETF（SPY）升至今年1月以來的最高水準。

雖然短期市場波動指標在4月初飆升後有所回落，但QQQ和SPY的60天波動率仍維持在近5年來的高點。

Susquehanna International Group衍生性商品策略聯合主管Chris Murphy推測，這位買家是「1位資金雄厚、整體偏樂觀的全球宏觀玩家，希望透過持有選擇權，在波動性增加時獲利」。

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