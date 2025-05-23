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小摩CEO警告：美國仍面臨比經濟衰退更糟的風險

2025/05/23 11:51

小摩執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）小摩執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國最大銀行摩根大通（JPMorgan ）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，他正在為各種經濟情況做準備，包括經濟學家認為比衰退更糟的結果，並提到停滯性通膨的可能性。

戴蒙週四（22日）接受《彭博》訪問時表示，由於美國面臨地緣政治、赤字和物價壓力帶來的龐大風險，他不能排除出現停滯性通膨的可能性。戴蒙指出，自己不認為美國正處於最佳狀態。

戴蒙認為，有可能出現停滯性通膨，但隨後補充，他並不是在預測這種情況的發生，而是希望能做好準備應對。戴蒙表示，全球財政赤字預計會導致通貨膨脹，全球重整軍備會導致通貨膨脹，貿易重組也會導致通貨膨脹，而油價大幅下跌可能會抵消通貨緊縮的影響。

戴蒙提到，考慮到過早放鬆貨幣政策可能會引發通膨的風險，他認為聯準會（Fed）維持利率穩定是正確的決定。儘管美國總統川普（Donald Trump）多次呼籲降低借貸成本，央行在今年至今仍維持利率不變。

隨著美中貿易易談判進展，許多銀行和評論員調整了他們的前景預測，但戴蒙最新的經濟警告加劇了他最近幾週對於經濟的悲觀預測。

戴蒙上週表示，經濟衰退仍有可能，並預測，與關稅相關的波動將繼續給市場帶來壓力。戴蒙指出，認為美國能夠成功渡過現在正在經歷的事情，且波動性本身會下降是錯誤的想法。

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