晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

50歲男子每週花1天經營副業 每月多出354萬元收入

2025/05/23 11:31

美國一名50歲男子，經營個人創立的拼布品牌 Legit Kits，每月多出約11萬7000美元的收入。美元示意圖。（法新社）美國一名50歲男子，經營個人創立的拼布品牌 Legit Kits，每月多出約11萬7000美元的收入。美元示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在正職醫院工作壓力沉重之際，美國1名50歲男子選擇以副業平衡人生，來自奧克拉荷馬的歐戴爾（Mike O’Dell），平日的正職工作為醫院麻醉護理師，年薪高達24萬美元（約726.6萬元新台幣）；但他也以每週1天的時間，經營個人創立的拼布品牌 Legit Kits。2024年時，該公司網路銷售收入已突破125萬美元（約3784萬元新台幣），再加上實體通路的15萬美元（約454.1萬元新台幣）收入，等於歐戴爾每個月多出約11萬7000美元（約354.2萬元新台幣）的收入。

《CNBC》報導，歐戴爾表示，開創副業的動機來自於他對家庭與個人時間的重視，「我能吃早餐、去健身房，自由安排時間，這與醫院的節奏完全不同。」

歐戴爾每週有4天要在醫院輪班工作，剩下的1天則是經營副業。創立於2020年的Legit Kits，源自歐戴爾為2個兒子製作毯子的概念，後來他以翻車縫（Foundation Paper Piecing，FPP）為核心，開發出一系列拼布工具包，並建立起可自動化營運的商業模式。

歐戴爾聘請了平面設計師設計拼布圖案，並僱用員工負責裁布與出貨，目前公司擁有7名全職員工與4名自由設計師。根據歐戴爾估計，Legit Kits除線上銷售外，也透過手工藝零售商 Joann Fabrics and Crafts 銷售約15萬美元產品。然而，該零售商已在今年2月宣布破產，已不再是Legit Kits的銷售通路。

Legit Kits早在2023年就獲利，2024年則因遷入新倉庫而損益兩平，而擔任Legit Kits創意總監與執行長的歐戴爾，也計畫今年從公司領取5萬美元（約151.3萬元新台幣）年薪，他每週花1天的時間參與產品色卡測試與設計審核，同時負責市場推廣。

對歐戴爾而言，他的高薪正職工作是副業的重要安全網。他強調，由於他不需要靠Legit Kits謀生，所以即便面對關稅或其他經濟不確定性，也不會因此終止 Legit Kits 的營運。他預估，除非 Legit Kits 年營收突破千萬美元，否則不會考慮讓副業取代正職工作。

歐戴爾認為，在醫院工作的倦怠感，反而變成他經營副業的動力，「當大家都在抓狂的時候，副業就像把音量關小，讓我比較能冷靜下來。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財