台股收盤》台積電拉尾盤翻紅 指數收跌18點

台積電拉尾盤翻紅，指數收跌18點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院22日通過總統川普的稅改法案，投資人憂心美國財政恐惡化，美股4大指數週四（22日）僅納指收小紅，不過，台積電ADR逆勢上揚2.31%，受此激勵，台股週五在台積電開盤上漲11元帶動，指數開盤漲95.28點，在台積電領AI股反攻，航運、橡膠、鋼鐵等傳產助攻，指數開高漲逾百點，指數觸及21798點，然在台積電開高後，賣單湧現，股價一路拉回翻黑，午盤一度跌逾百點，所幸最後1盤在台積電大單敲入，股價急拉翻紅，指數跌勢收斂，終場小跌18.72點，收21652.24點，成交量3075億元。

前10大成交額跌多漲少，萬海以平盤126.5元作收，成交額237.83億元，排名第1；台積電漲2元，收984元，成交額217.97億元，排名第2；陽明跌3.2元，收83.7元，成交額132.74億元，排名第3；世芯-KY漲70元，收2970元，成交額98.1億元，排名第4；長榮跌4元，收256元，成交額71.18億元，排名第5。

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精成科漲5.2元，收86.8元，成交額70.67億元，排名第6；聯發科跌10元，收1315元，成交額56.14億元，排名第7；中信金跌0.1元，收42.8元，成交額52.69億元，名第8；華星光漲0.5元，收167元，成交額51.62億元，排名第9；國泰金漲0.1元，收65.7元，成交額46億元，排名第10。

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