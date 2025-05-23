「大而美法案」內藏玄機 ! 禁止美各州自訂AI相關法規 外媒曝「1後果」

美眾院通過預算法案，禁止各州十年內制定AI法規。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院22日以些微票數之差，通過被川普總統等人稱之地「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill）。據報導，這項法案在削減醫療保健、增加債務和減免富人的稅收政策的同時，還暗藏一項極具爭議性的條文，未來10年禁止美國各州自定人工智慧 （AI） 相關法規。

外媒解析，這雖然可能加速人工智慧的發展，但也出現1後果，就是「美國沒有任何人工智慧法律的規範，可能使消費者面臨各種危險和侵權行為，影響未來人工智慧的發展」。

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據報導，這項令科技業相當關注AI條文，是美國眾議院能源和商業委員會在「最後一刻」才新增的，專門針對人工智慧監管的規定。

據報導，長達1116頁的「大而美法案」，涵蓋了共和黨的一系列立法重點，包括個人和企業減稅、更嚴格的食品援助要求、減少醫療補助資金以及增加驅逐出境行動的支出，而在最後一刻再新增對人工智慧監管的條文。

外媒指出，迄今為止，美國尚無管理人工智慧的聯邦法律或法規。儘管拜登政府在任期內制定了《人工智慧權利法案》，但這也只是指導負責任地使用人工智慧的一套建議，並不是個人創作者或組織需要遵守的強制性法律。

拜登也簽署了一項行政命令，為2023年人工智慧的開發和使用制定一些安全標準，但川普政府後來廢除了該命令，並提出要求終止國家人工智慧監管的法案。

外媒強調，川普政府並沒有為美國的地方、州或聯邦層級的任何類型的法律或監管框架奠定基礎，在缺乏政府對人工智慧進行官方監督的情況下，美國在確保人工智慧以合乎道德和負責任的方式使用方面可能會遠遠落後於歐盟等同行。

知名經濟學者克魯曼批評，這項預算法案既殘酷又不負責任，可能加深投資人對美國的不信任，他擔心美國可能面臨以往常見於新興市場的外資「驟停」危機。

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