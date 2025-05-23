赴日掃貨恐變貴 日本研議「取消免稅制」

日本議員正討論全面取消外籍旅客的「免稅制度」。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在日本的外國人轉售免稅品進行牟利的案件屢見不鮮，為避免該制度被濫用，傳出日本議員正在討論針對訪日外國遊客的消費稅免稅制度。日媒《NHK》報導，自民黨議員將討論審查訪日外國遊客消費稅豁免制度，不排除全面取消現行外籍旅客的免稅制度，消息一出引發各界關注。

根據日本政府觀光局（JNTO）在今年1月15日公布的「訪日外國客旅行消費額」數據報告顯示，2024全年日本從外籍遊客賺進8兆1395億日圓（約新台幣1.7兆），比2023年增加53.4%，創歷史新高。

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當中在日本消費力道最強的旅客是中國人，2024年中國遊客總數量為698萬1200人，整體消費金額達1兆7335億日圓（約新台幣3622.1億元），人均消費為27萬日圓（約新台幣5.64萬元）。

台灣旅客為消費第二名，赴日遊客達604萬4400人次，在日本消費了1兆936億日圓（約新台幣2284.9億元），平均人均消費18.8萬日圓（約新台幣3.9萬元），緊接著為南韓人均消費10.9萬日圓（約新台幣2.27萬元）。

日媒報導，自民黨議員指出，2024年訪日的外國遊客消費額將超過8兆日圓，如果取消免稅制度的話，預計將有2000億日圓可以流入日本國內，因此值得考慮修改。

對此，大阪府知事吉村弘文表示，在日本的外國人和日本人繳納一樣消費稅是理所當然的。如果日本政府廢除免稅制度，預計將增加數千億日圓的消費稅收入，可為小學、國中提供免費午餐，為高中提供免費學費。

對於免稅額的廢除，是否影響海外遊客赴日旅遊；吉村弘文稱，影響有限。他認為，人們不會因為要繳納消費稅而停止前往日本。

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