關稅壓力大！Adidas、Puma恐跟進Nike漲價

分析師預估，德國兩大運動品牌Adidas、Puma將跟進Nike漲價。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕分析師和投資人週四（22日）表示，由於美國對進口產品徵收關稅，導致零售商成本上升，愛迪達（Adidas）、彪馬（Puma）可能會效仿耐吉（Nike），上調美國運動鞋、運動服飾的價格。

《路透》報導，Nike週三（21日）宣佈，將於下週起漲價，目前售價超過150美元（約新台幣4510元）的鞋款，將漲價10美元（約新台幣300元），而100美元（約新台幣3000元）以下的產品價格則將維持不變。以銷售額和市值計算，Nike是全球最大的運動服飾公司。

請繼續往下閱讀...

瑞銀（UBS）體育用品分析師克蘭科夫斯基（Robert Krankowski）表示，這正是Adidas和Puma在等待的時刻，這兩家德國運動服飾品牌近期都表明，他們不會率先漲價，而是會觀望競爭對手的做法。克蘭科夫斯基預估，Adidas和Puma應該歐會做出類似的決定，因為這不是Nike獨有，而是整個產業都面臨的問題，每個人都會受到影響。

美國總統川普對所有進口商品徵10％的基準關稅，並對中國徵收30％的更高關稅，更令運動服飾品牌擔憂的是作為鞋類、成衣主要製造中心的越南，若是未能與美國達成貿易協定，將在7月面臨46％的高關稅威脅。

Nike週三稱，這次漲價是季度計劃的正常調整，並未提及關稅。Puma週四表示，正在與美國合作夥伴進行談判，但尚未決定是否或是將如何調整價格；Adidas則沒有立即回應。

Janus Henderson分析師博林（Federico Borin）表示，從歷史經驗來看，當領先品牌調整價格時，競爭對手往往會緊跟其後。其他品牌的漲價幅度將取決於他們對美國消費者支付意願的評估，而這將取決於消費者對運動鞋、服飾的需求程度。

德國科隆Flossbach von Storch投資組合經理耶格爾（Simon Jaeger）預估，Adidas可以輕鬆漲價。Adidas憑藉售價100美元（約新台幣3000元）的Samba和售價120美元（約新台幣3600元）的Gazelle等復古鞋款，帶動銷量大幅成長。耶格爾補充，Nike的價格漲幅相較之下較小，但自己更擔心的是，美國消費者整體不像幾年前一樣強勁。

密西根大學週五公佈的消費者調查顯示，美國5月消費者信心進一步下滑，而通膨年率預期飆升。

耶格爾表示，基於需求疲軟的問題，運動服飾品牌必須謹慎管理零售商的庫存，以避免供應過剩和被迫打折的情況。克蘭科夫斯基則提到，Puma在美國市場的銷售一直在放緩，漲價空間可能比Adidas更小，Puma不具有龐大的先進者優勢，因為其他品牌的氣勢更強。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法