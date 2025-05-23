晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

關稅壓力大！Adidas、Puma恐跟進Nike漲價

2025/05/23 09:28

分析師預估，德國兩大運動品牌Adidas、Puma將跟進Nike漲價。（路透資料照）分析師預估，德國兩大運動品牌Adidas、Puma將跟進Nike漲價。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕分析師和投資人週四（22日）表示，由於美國對進口產品徵收關稅，導致零售商成本上升，愛迪達（Adidas）、彪馬（Puma）可能會效仿耐吉（Nike），上調美國運動鞋、運動服飾的價格。

《路透》報導，Nike週三（21日）宣佈，將於下週起漲價，目前售價超過150美元（約新台幣4510元）的鞋款，將漲價10美元（約新台幣300元），而100美元（約新台幣3000元）以下的產品價格則將維持不變。以銷售額和市值計算，Nike是全球最大的運動服飾公司。

瑞銀（UBS）體育用品分析師克蘭科夫斯基（Robert Krankowski）表示，這正是Adidas和Puma在等待的時刻，這兩家德國運動服飾品牌近期都表明，他們不會率先漲價，而是會觀望競爭對手的做法。克蘭科夫斯基預估，Adidas和Puma應該歐會做出類似的決定，因為這不是Nike獨有，而是整個產業都面臨的問題，每個人都會受到影響。

美國總統川普對所有進口商品徵10％的基準關稅，並對中國徵收30％的更高關稅，更令運動服飾品牌擔憂的是作為鞋類、成衣主要製造中心的越南，若是未能與美國達成貿易協定，將在7月面臨46％的高關稅威脅。

Nike週三稱，這次漲價是季度計劃的正常調整，並未提及關稅。Puma週四表示，正在與美國合作夥伴進行談判，但尚未決定是否或是將如何調整價格；Adidas則沒有立即回應。

Janus Henderson分析師博林（Federico Borin）表示，從歷史經驗來看，當領先品牌調整價格時，競爭對手往往會緊跟其後。其他品牌的漲價幅度將取決於他們對美國消費者支付意願的評估，而這將取決於消費者對運動鞋、服飾的需求程度。

德國科隆Flossbach von Storch投資組合經理耶格爾（Simon Jaeger）預估，Adidas可以輕鬆漲價。Adidas憑藉售價100美元（約新台幣3000元）的Samba和售價120美元（約新台幣3600元）的Gazelle等復古鞋款，帶動銷量大幅成長。耶格爾補充，Nike的價格漲幅相較之下較小，但自己更擔心的是，美國消費者整體不像幾年前一樣強勁。

密西根大學週五公佈的消費者調查顯示，美國5月消費者信心進一步下滑，而通膨年率預期飆升。

耶格爾表示，基於需求疲軟的問題，運動服飾品牌必須謹慎管理零售商的庫存，以避免供應過剩和被迫打折的情況。克蘭科夫斯基則提到，Puma在美國市場的銷售一直在放緩，漲價空間可能比Adidas更小，Puma不具有龐大的先進者優勢，因為其他品牌的氣勢更強。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財