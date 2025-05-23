力推AI技術 彭博：蘋果計劃2026推出智慧眼鏡

知情人士表示，蘋果計劃在明年底推出新產品智慧眼鏡。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，科技大廠蘋果（Apple）計劃在明年底推出新產品智慧眼鏡，作為進入AI（人工智慧）設備領域的一步，預計將成為Meta與雷朋（Ray-Ban）合作的暢銷產品主要競爭對手。

《彭博》報導，知情人士透露，蘋果工程是正在加速研發這款智慧眼鏡，以實現2026年底問世的目標。蘋果預計將在今年底開始與海外供應商合作，生產大量原型機。

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這家iPhone製造商正尋求搭上AI設備這一波新潮流，而蘋果在這一領域面臨新的競爭。OpenAI週三宣佈，將與蘋果前首席設計長艾夫（Jony Ive）合作，從明年開始推出硬體產品。這個AI指標公司正在收購艾夫的新創公司，目標是推出一系列AI設備。

蘋果的智慧眼鏡計劃將配備攝影機、麥克風和揚聲器，使這款產品能夠分析外部世界並透過語音助理Siri接受請求，還可以處理電話、音樂播放、即時翻譯、導航等任務。這款智慧眼鏡預計將與Meta目前的眼鏡，以及即將推出運行Alphabet作業系統Android XR的裝置類似。

蘋果的最終目標是推出一款具有擴增實境（AR）功能的眼鏡，利用顯示器和其他技術，將數位內容疊加在現實世界，但那還需要幾年的時間。《彭博》本（5）月稍早報導稱，蘋果正在研發智慧眼鏡專用晶片，並計劃最早於明年開始量產該組件。

針對報導，蘋果則拒絕回應。

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