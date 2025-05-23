黃仁勳COMPUTEX「1句話」 惹怒全球遊戲玩家

輝達執行官黃仁勳稱，PC遊戲已經30歲、始於輝達，這句話引爆全球玩家熱議。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週一在COMPUTEX開幕主題演講上聲稱，PC遊戲已有30年歷史，「始於輝達」，這句話惹怒全球遊戲玩家。英國老牌PC遊戲媒體《PC Gamer》指出，事實上，PC遊戲早在輝達推出第1款顯卡之前就已出現了，黃仁勳似乎混淆了歷史。

媒體報導，黃仁勳在現場主題演講中，回顧了GeForce 的成功及其在當今行業中的地位。他指出，輝達的成功很大程度上要歸功於GeForce。GeForce RTX 50系列才剛經歷了其史上最成功的一次發布，PC遊戲迄今已有30年歷史，這足以說明這一事實。

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《PC Gamer》直接反駁，指出「PC遊戲早於輝達的GeForce產品線」，是一個簡單的事實。首先，GeForce 256於1999年10月首次亮相，它在很大程度上向許多PC遊戲玩家介紹了圖形處理單元的現代概念。

《PC Gamer》在臉書的貼文引起了網友熱烈討論，很多玩家留言表達對輝達的不滿。有玩家指出，「我猜他們忘了真正原始的『O.G. Voodoo』遊戲顯卡，後來被輝達收購了」。也有玩家說，「我買第1張獨立顯卡的時候，輝達甚至還不存在」。

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