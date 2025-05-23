晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳COMPUTEX「1句話」 惹怒全球遊戲玩家

2025/05/23 10:18

輝達執行官黃仁勳稱，PC遊戲已經30歲、始於輝達，這句話引爆全球玩家熱議。（彭博）輝達執行官黃仁勳稱，PC遊戲已經30歲、始於輝達，這句話引爆全球玩家熱議。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週一在COMPUTEX開幕主題演講上聲稱，PC遊戲已有30年歷史，「始於輝達」，這句話惹怒全球遊戲玩家。英國老牌PC遊戲媒體《PC Gamer》指出，事實上，PC遊戲早在輝達推出第1款顯卡之前就已出現了，黃仁勳似乎混淆了歷史。

媒體報導，黃仁勳在現場主題演講中，回顧了GeForce 的成功及其在當今行業中的地位。他指出，輝達的成功很大程度上要歸功於GeForce。GeForce RTX 50系列才剛經歷了其史上最成功的一次發布，PC遊戲迄今已有30年歷史，這足以說明這一事實。

《PC Gamer》直接反駁，指出「PC遊戲早於輝達的GeForce產品線」，是一個簡單的事實。首先，GeForce 256於1999年10月首次亮相，它在很大程度上向許多PC遊戲玩家介紹了圖形處理單元的現代概念。

《PC Gamer》在臉書的貼文引起了網友熱烈討論，很多玩家留言表達對輝達的不滿。有玩家指出，「我猜他們忘了真正原始的『O.G. Voodoo』遊戲顯卡，後來被輝達收購了」。也有玩家說，「我買第1張獨立顯卡的時候，輝達甚至還不存在」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財