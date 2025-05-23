川普有權解僱Fed主席鮑爾？美最高法院這麼說

美國總統川普（左）多次放話要解僱Fed主席鮑爾（右）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）多次放話要解僱聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），引發了總統是否有權採取相關行動的爭辯，在談到這一議題時，美國最高法院週四（22日）稱，聯準會是「結構獨特的準私人實體」，暫時緩解了外界的擔憂。

《路透》報導，美國最高法院週四（22日）就總統川普解僱2名聯邦勞工委員會成員一案的法律鬥爭作出裁決，最高法院的命令允許川普在2名民主黨籍勞工委員會質疑被免職的合法性期間，將他們排除在外。

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代表被全國勞資關係委員會（National Labor Relations Board，NLRB）解僱2人的律師指出，有利於川普的裁決，可能會破壞聯準會政策制定者長期以來所享有的法律保護，這些保護為「官員不會因為瀆職或不當行為以外的原因而被總統開除」。

針對律師的質疑，多數法官表示，最高法院不認同這一觀點，隨後稱，美國聯準會是一個結構獨特的準私人實體，繼承了第一銀行、第二銀行獨特的歷史傳統。

這兩起案件受到密切關注，被視為川普是否有權解僱聯準會官員的象徵。1913年的《聯邦準備法》創建了美國第3家，也是目前現存的中央銀行，該法案規定聯準會官員只能因「正當理由」而被解僱，不能因政治或政策分歧而被解僱。

LH Meyer分析師表示，最高法院的觀點確實降低了對於他們傾向於從全國勞資關係委員會的案件推斷Fed情況的擔憂。

川普曾多次抨擊鮑爾，這名聯準會主席是川普在首個總統任期所任命，隨後被民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）提名連任。儘管川普曾就Fed不降息的決定攻擊鮑爾，但最近透露，自己無意解僱鮑爾，但這種可能性已經讓依賴獨立聯準會在不受政治干預的情況下履行職責能力的金融市場感到不安。

鮑爾則直言，自己認為法律不會允許總統解僱他。聯準會系統的7名理事，包括主席，均由總統任命，並經參議院批准。鮑爾的任期將於2026年5月結束，預計川普將在未來幾個月內提名繼任者。

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