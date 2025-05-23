「站」著搭飛機？新選擇最快擬這時推出

義大利Aviointeriors公司推出半站立式座位。（圖翻攝自Instagram）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕廉價航空可能將推出一項讓機票變更便宜，但也更擁擠的選擇，也就是提供「站立」座位選擇，最快可能在2026年投入使用，這在網路上引發討論。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，根據擁有280萬粉絲的Instagram帳號 @entrepreneurshipquote爆料，這種可以讓乘客以一定角度傾斜，而無需完全坐下的半站立式設計座位，最快可能在2026年投入使用。

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義大利Aviointeriors公司推出一種新型座椅，可以讓乘客採半站立的姿勢，能增加飛機載客量20%。

不過對此Aviointeriors拒絕發表評論，且目前尚未有航空公司正式確認會使用這種設計，但它已經在社群媒體上引起了不少討論，有網友笑稱是「奴隸船」。

根據報導，這款直立座椅名為Skyrider 2.0，最初於2018年漢堡飛機內裝博覽會上亮相。Aviointeriors曾在聲明中表示，Skyrider 2.0是款創新座椅，可實現飛機客艙內的超高密度。這種座椅的設計可以讓航空公司增加20%的乘客數量，從而增加航空公司的利潤，而這款座位的零件量較少，可以有效地降低維護成本。

愛爾蘭廉價航空龍頭瑞恩航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）早在2012年就公開表示，對這類「站位座位」充滿興趣，他當時甚至希望將旗下波音737-800型飛機改裝為10排站立座位與15排傳統座位混合配置，並預估這樣「站票」最低可能僅需1至5英鎊（約新台幣40塊至200塊）。

然而，這項構想在社群平台上引發強烈反彈。有網友批評：「太離譜了，請把乘客當人看。」也有人開玩笑：「下次是不是要把人綁在機翼上，配氧氣罩就好了？」

還有人表示：「這種票推出後，拜託大家千萬不要買，別讓這種設計成功。」甚至有網友說：「這就是奴隸船式座位，我拒絕。」

The Skyrider 2.0 concept has been floating around for over a decade.



This is just a marketing test—they’re seeing how the public reacts before making real moves.



None have been sold to date.#ContentMarketing #CopywritingSecrets pic.twitter.com/bj1MIyAKuo — Robert graham （@Richardlon96108） May 22, 2025

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