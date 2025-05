「站」著搭飛機？新選擇最快擬這時推出

義大利Aviointeriors公司推出半站立式座位。(圖翻攝自Instagram)

〔財經頻道/綜合報導〕廉價航空可能將推出一項讓機票變更便宜,但也更擁擠的選擇,也就是提供「站立」座位選擇,最快可能在2026年投入使用,這在網路上引發討論。

英國《每日郵報》(Daily Mail)報導,根據擁有280萬粉絲的Instagram帳號 @entrepreneurshipquote爆料,這種可以讓乘客以一定角度傾斜,而無需完全坐下的半站立式設計座位,最快可能在2026年投入使用。

義大利Aviointeriors公司推出一種新型座椅,可以讓乘客採半站立的姿勢,能增加飛機載客量20%。

不過對此Aviointeriors拒絕發表評論,且目前尚未有航空公司正式確認會使用這種設計,但它已經在社群媒體上引起了不少討論,有網友笑稱是「奴隸船」。

根據報導,這款直立座椅名為Skyrider 2.0,最初於2018年漢堡飛機內裝博覽會上亮相。Aviointeriors曾在聲明中表示,Skyrider 2.0是款創新座椅,可實現飛機客艙內的超高密度。這種座椅的設計可以讓航空公司增加20%的乘客數量,從而增加航空公司的利潤,而這款座位的零件量較少,可以有效地降低維護成本。

愛爾蘭廉價航空龍頭瑞恩航空(Ryanair)執行長歐萊瑞(Michael O'Leary)早在2012年就公開表示,對這類「站位座位」充滿興趣,他當時甚至希望將旗下波音737-800型飛機改裝為10排站立座位與15排傳統座位混合配置,並預估這樣「站票」最低可能僅需1至5英鎊(約新台幣40塊至200塊)。

然而,這項構想在社群平台上引發強烈反彈。有網友批評:「太離譜了,請把乘客當人看。」也有人開玩笑:「下次是不是要把人綁在機翼上,配氧氣罩就好了?」

還有人表示:「這種票推出後,拜託大家千萬不要買,別讓這種設計成功。」甚至有網友說:「這就是奴隸船式座位,我拒絕。」

