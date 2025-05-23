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川普1.5億「金卡」取代EB-5？「兩難選擇問題」浮出檯面

2025/05/23 09:10

美國總統川普2月提出「金卡簽證」（Gold Card Visa）計畫。（美聯社資料照）美國總統川普2月提出「金卡簽證」（Gold Card Visa）計畫。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2月提出「金卡簽證」（Gold Card Visa）計畫，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週三則表示，擁有500萬美元（約新台幣1.5億元）閒置資金的外國人士，很快將可申請1項新的「金卡」簽證，獲得在美國永久居留與工作的權利。儘管尚未獲國會立法通過，但川普團隊已展開初步架構測試。而移民政策專家指出，投資人可能會猶豫，要選擇價格高昂金卡，還是條件嚴格但制度穩定的EB-5計畫，以取得美國綠卡。

綜合外媒報導，川普曾在今年2月曾表示，「金卡簽證」可望為美國帶來鉅額財政收入，甚至喊出「賣出100萬張，就等於進帳5兆美元」的豪語。他強調：「這張卡不直接授予公民資格，而是提供一條通往公民的道路。這是為富裕或才華出眾的人所設計。」

不過這也同時激發市場對已實施35年的移民投資者計劃的新興趣。根據Henley & Partners 最新發布的《2025美國財富報告》，全球真正擁有超過500萬美元可投資資產的人口僅約200萬人，遠低於川普預期的潛在申請者數量。

值得注意的是，川普與盧特尼克皆表示金卡將取代沿用已久的EB-5投資移民計畫，但Henley & Partners經濟學家法布里（Jean Paul Fabri）指出，金卡的出現「反而意外刺激EB-5的詢問熱潮」，今年第1季EB-5諮詢量年增57%，季增更高達168%。

對此，Henley & Partners將EB-5諮詢量暴增原因，歸咎於川普這項「金卡計畫」。不過Henley & Partners這份最新報告表示，「我們將金卡視為EB-5的補充，而非替代，應建立多層次的投資移民機制，服務不同資產層級族群，並保留EB-5所強調的就業創造效果。」

目前金卡仍面臨法律挑戰。多位法律專家指出，美國《移民與國籍法》僅賦予國會訂定公民資格的權力。川普則回應稱，金卡是類似高階綠卡的設計，不違法、也無須經國會批准。

印媒《Business Standard》提出，儘管存在法律上的不確定性，但圍繞金卡的熱議迫使移民投資界思考一些嚴肅的問題：它最終會取代EB-5計劃嗎？它會並行運作並分割需求嗎？如果後來發現該計劃實施不當，根據金卡計劃簽發的永久居留卡是否會被撤銷，或者是否會被剝奪獲得美國公民身份的資格？

報導指出，對許多投資人而言，這些不確定性已經在影響他們的行動。有些人暫緩EB-5投資承諾，希望等到金卡推出後能以更快速、低門檻的方式取得居留資格；也有人選擇加碼EB-5，以確保在政策可能轉變前先鎖定已知的保障與利益。」

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