亞太也在覓地！OpenAI宣佈在阿布達比建全球最大AI資料中心 這5國下週洽談合作

OpenAI宣佈在阿布達比建全球最大AI資料中心（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不僅在中東，亞太也在佈局，OpenAI宣佈將在阿聯首都阿布達比建造1個超級資料中心，這是「星際之門（Stargate）」計畫的重大海外擴張，也將成為目前已知全球規模最大的AI資料中心，此外，OpenAI正將視野拓展至亞太地區，計畫在下週與日本、韓國、新加坡等5國，與政府和企業洽談AI合作。

外媒報導指出，OpenAI此次合作對象為阿聯本土AI公司G42，該公司由阿聯主權財富基金支持。

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雙方將在阿布達比共建1個總容量高達5GW的資料中心集群，這個資料中心的佔地約10平方英里，整體的電力需求也高達5GW，大約等於5座核電廠的發電能力。這一規模遠遠超過OpenAI在美國德州阿比林建設的首個「星際之門」項目，後者的預計總電力使用僅為1.2GW。

據媒體報道，OpenAI還將成為這座資料中心的主力租戶，未來將使用其中1GW的算力資源，也可能有其他公司加入共享。

計畫將分階段推進，第1階段將先建造1個1GW的小型集群，其中200兆瓦預計將在2026年投入運營。

OpenAI執行長奧特曼（Altman）表示，我們在美國以外的第1個「星際之門」（Stargate）建在了阿聯，這是真正把1個大膽願景變成現實的第一步。這將幫助實現更安全的藥物研發、更個性化的教育和更現代化的能源解決方案，從更多地方誕生技術突破，造福全球。

G42執行長肖鵬亦指出，這個項目是阿聯和美國AI合作的重要一步。

這項合作並非單向輸出技術，而是互利共贏，此次合作還包括1項互利條款，G42承諾將「等額投資」美國的AI基礎設施，推動中東與美國的技術雙向互動。

此外，阿聯也決定免費送ChatGPT Plus訂閱給全國人民（相當於全民會員），同時把ChatGPT連接到政府系統裡，例如能源、醫療、行政服務等場所。

除了中東，OpenAI也積極向亞太地區拓展，尋找新的資料中心選址。

媒體引述知情人士報道稱，OpenAI首席戰略官Jason Kwon將於下週開啟訪問，計劃前往日本、韓國、澳洲、印度和新加坡等國，與政府及企業洽談合作，探索AI基礎設施和軟體應用落地。

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