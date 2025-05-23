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川普政府密謀讓美元走弱？海湖莊園協議「操刀者」米蘭全說了

2025/05/23 10:02

白宮首席經濟學家米蘭（Stephen Miran）。（路透）白宮首席經濟學家米蘭（Stephen Miran）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮首席經濟學家米蘭（Stephen Miran）被視為「海湖莊園協議操刀者」，而他最近接受專訪時，否認了美國正秘密籌劃協議以削弱美元，並稱讚了強勢美元對美國的好處。

米蘭在《彭博》的Podcast節目《Big Take DC》上表示，美國仍維持強勢美元政策，而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）才是貨幣政策的官方發言人。米蘭被問到，有關於正在制定國際協議，以讓美元貶值的傳聞時說：「根本沒有這回事」、「我們並未私下推動任何此類計畫。」

外匯市場在最近幾週出現波動，一些交易員推測，美國的貿易夥伴可能同意升值本國貨幣，以因應貿易失衡問題。美國總統川普長期指控他國故意貶值本幣，以取得對美國的貿易優勢。

自川普於4月9日暫緩高額「對等關稅」並開啟談判後，亞洲貨幣大幅升值。新台幣自當日以來已上漲近10%，本月稍早更創下自1988年以來最大單日漲幅，韓元則上漲6.4%，彭博美元現貨指數自川普上任以來已下跌逾6%。

但沒有直接參與貿易談判的米蘭澄清：「匯率政策沒有改變。」他並再次強調美元作為儲備資產地位的重要性。

米蘭說：「強勢美元對美國有利。這不僅是匯率水準的問題，而是關乎美元體系實力和美元主導地位，這給我們帶來許多附加好處。」

自川普去年12月延攬米蘭進入白宮以來，市場一直猜測，是否將出現類似於1980年代廣場協議（Plaza Accord）的「削弱美元大協議」。米蘭去年11月仍在避險基金哈德遜灣資本管理公司（Hudson Bay Capital）任職，當時他發表研究報告，提出所謂「海湖莊園協議」的構想與建議。

米蘭重申，市場對他過去那篇報告的解讀，遠遠超過白宮的實際立場，該報告並非為特定政策背書。儘管如此，交易員仍持續將匯率視為潛在的貿易談判籌碼。

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