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美債炸彈「這時」爆開？鱷王達里歐曝光最新警訊

2025/05/23 08:31

橋水基金創辦人、「鱷王」達里歐（Ray Dalio）。（路透）橋水基金創辦人、「鱷王」達里歐（Ray Dalio）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人、「鱷王」達里歐（Ray Dalio）週四（22日）再度對美國債務與財政赤字激增發出警訊，表示此事應該讓投資人對政府債券市場感到擔憂。

達里歐週四在紐約的一場活動上說：「我覺得我們真的該對債券市場感到害怕。」他描述：「這狀況就像我是個醫生，正在診斷病人，我會說：你的狀況正在惡化，我可以告訴你情況非常、非常嚴重，但我無法準確告知病發的時間。我會說，若我們把時間拉長到未來3年左右，大概前後1、2年內，我認為我們會處於一個非常關鍵、非常危險的狀態。」

達里歐多年來持續對美國快速擴大的財政赤字提出警告。投資人最近開始要求以更低的價格，來購買用來彌補龐大政府開支缺口的公債，導致債券殖利率上升。對美國財政狀況惡化的憂慮，更導致穆迪（Moody’s）在上週下調美國的信用評等，引發關注。

30年期美國公債殖利率週四交易時一度來到自2023年以來的新高，約為5.14%。

達里歐說：「我們的赤字大約占GDP的6.5%，這已經超出了市場能承受的範圍。」他也坦言，對於政界能否擱置歧見、有效控制公債，他並不抱持太大希望。

達里歐表示：「我並不樂觀，我只能務實面對現實，我認為這正是我們國家所面臨的根本挑戰，凡是牽涉到兩黨合作與跨越政治障礙的事，最終往往變成『大家都想要更多』，而這正是造成這些赤字的根源。」

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