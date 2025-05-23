晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普稅改法案眾院驚險通過！道瓊震盪收黑 台積電ADR漲2.31％

2025/05/23 05:51

美國股市週四震盪，尾盤漲勢回吐。（彭博社）美國股市週四震盪，尾盤漲勢回吐。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院22日通過總統川普的稅改法案，投資人憂心美國財政恐惡化，但美債殖利率稍回落，股市週四震盪，科技股一度帶動上漲，但尾盤漲勢回吐。道瓊工業指數和標普500指數持平，那斯達克指數小幅走高0.28%，費城半導體指數跌0.57%，台積電ADR勁揚2.31%，收在196.19美元。

綜合外媒報導，眾議院以215票贊成、214票反對、1票棄權，通過川普的稅改法案，法案並提交參議院審議。國會預算辦公室稱，共和黨控制的眾議院以微弱優勢通過該法案，將兌現川普許多競選承諾，但恐將使美國36.2兆美元的債務在未來十年增加3.8兆美元。

大型成長股輝達週四上漲0.78%，特斯拉漲1.92%，亞馬遜漲0.98%，Alphabet在觸及近三個月高點後上漲1.3%。蘋果收盤下跌0.36%。

道瓊工業指數下跌1.35點或0%，收41859.09點。

那斯達克指數上漲53.09點或0.28%，收18925.73點。

S&P 500 指數下跌2.6點或 0.04%，收5842.01點。

費城半導體指數下跌27.24點，或0.57%，收4775.47點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財