川普稅改法案眾院驚險通過！道瓊震盪收黑 台積電ADR漲2.31％

美國股市週四震盪，尾盤漲勢回吐。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院22日通過總統川普的稅改法案，投資人憂心美國財政恐惡化，但美債殖利率稍回落，股市週四震盪，科技股一度帶動上漲，但尾盤漲勢回吐。道瓊工業指數和標普500指數持平，那斯達克指數小幅走高0.28%，費城半導體指數跌0.57%，台積電ADR勁揚2.31%，收在196.19美元。

綜合外媒報導，眾議院以215票贊成、214票反對、1票棄權，通過川普的稅改法案，法案並提交參議院審議。國會預算辦公室稱，共和黨控制的眾議院以微弱優勢通過該法案，將兌現川普許多競選承諾，但恐將使美國36.2兆美元的債務在未來十年增加3.8兆美元。

請繼續往下閱讀...

大型成長股輝達週四上漲0.78%，特斯拉漲1.92%，亞馬遜漲0.98%，Alphabet在觸及近三個月高點後上漲1.3%。蘋果收盤下跌0.36%。

道瓊工業指數下跌1.35點或0%，收41859.09點。

那斯達克指數上漲53.09點或0.28%，收18925.73點。

S&P 500 指數下跌2.6點或 0.04%，收5842.01點。

費城半導體指數下跌27.24點，或0.57%，收4775.47點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法