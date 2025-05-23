晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

全台第一家！台積電廠區復育瀕危動物巴氏銀鮈

2025/05/23 07:00

全台第一家！台積電廠區復育瀕危動物巴氏銀鮈台積電表示攜手農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、臺中市政府農業局簽訂「臺中區域綠網保育合作備忘錄」，共同投入台灣中部區域生物多樣性及生態系統完整性保育。
（台積電提供）

2024年起，台積電展開巴氏銀鮈移地復育行動。今年4月，公司完成巴氏銀鮈域外庇護備援庇護池設置與準備工作，成功將巴氏銀鮈移置中科廠區生態池。（台積電提供）2024年起，台積電展開巴氏銀鮈移地復育行動。今年4月，公司完成巴氏銀鮈域外庇護備援庇護池設置與準備工作，成功將巴氏銀鮈移置中科廠區生態池。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨（22）日舉辦「Eco Plus! 生態共融計畫」周年活動「巴氏銀鮈.台積安居」，邀請跨界生態保育夥伴共同參與，見證其成為全台第一家於廠區復育瀕危動物的企業，成就生物多樣性保育的里程碑。

台積電表示，今年3月，公司攜手農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、臺中市政府農業局簽訂「臺中區域綠網保育合作備忘錄」，共同投入台灣中部區域生物多樣性及生態系統完整性保育。

台積電資深副總暨財務長兼發言人/Eco Plus! 生態共融計畫指導主管黃仁昭表示，生物多樣性已成為全球核心議題。公司長期以來，致力於營造科技與生態平衡，巴氏銀鮈能廠區內安居，象徵瀕危物種的延續，也展現公司透過負責任的營運模式，勇於挑戰具開創性的綠色行動，持續成就企業成長與環境生態的雙贏。

台積電昨舉辦「Eco Plus! 生態共融計畫」周年活動，由黃仁昭主持，邀請農業部林業及自然保育署、農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、臺中市政府農業局、中科管理局及多個 Eco Plus 計畫合作夥伴共襄盛舉。活動分享「Eco Plus! 生態共融計畫」進展、巴氏銀鮈照養交流，並舉行「巴氏銀鮈.台積安居」宣示儀式。

台積電表示，巴氏銀鮈為臺灣特有原生小型淡水魚，2009年由《野生動物保育法》公告列為瀕臨絕種野生物種。相較於臺灣其他淡水魚類，分布範圍十分侷限，在單一水系—烏溪流域

一帶，但棲地近年受到河川汙染、外來種入侵及人為過度開發利用等干擾，加上極端氣候

造成河川枯水期漸長、斷流頻繁等因素，棲地持續劣化與消失，族群生存瀕臨險境。

台積電支持巴氏銀鮈復育與野外營救計畫，攜手觀察家生態顧問公司、台中市野生動物保育協會等專家，進行棲地生態可行性評估，確認中科廠區生態池具備水質乾淨、流速緩慢、水深足夠、循環系統獨立、池中有機物豐富，且無其他競爭魚種等環境條件。

2024年起，台積電展開巴氏銀鮈移地復育行動。今年4月，公司完成巴氏銀鮈域外庇護備援庇護池設置與準備工作，成功將巴氏銀鮈移置中科廠區生態池，並由公司專業人員負責棲地監控與維護，提供適切照護。截至5月，透過每日的觀察及環境維護，巴氏銀鮈已適應廠區庇護池在地環境，定期皆可穩定觀察到巴氏銀鮈活動狀況。

台積電表示，透過農業部林業及自然保育署臺中分署多點式庇護機制，巴氏銀鮈族群結構可望也趨穩定，未來將視環境與族群狀況評估，回放至其他支流，擴展其分布區域，進一步落實物種復育。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財