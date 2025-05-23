全台第一家！台積電廠區復育瀕危動物巴氏銀鮈

台積電表示攜手農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、臺中市政府農業局簽訂「臺中區域綠網保育合作備忘錄」，共同投入台灣中部區域生物多樣性及生態系統完整性保育。

（台積電提供）

2024年起，台積電展開巴氏銀鮈移地復育行動。今年4月，公司完成巴氏銀鮈域外庇護備援庇護池設置與準備工作，成功將巴氏銀鮈移置中科廠區生態池。（台積電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨（22）日舉辦「Eco Plus! 生態共融計畫」周年活動「巴氏銀鮈.台積安居」，邀請跨界生態保育夥伴共同參與，見證其成為全台第一家於廠區復育瀕危動物的企業，成就生物多樣性保育的里程碑。

台積電表示，今年3月，公司攜手農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、臺中市政府農業局簽訂「臺中區域綠網保育合作備忘錄」，共同投入台灣中部區域生物多樣性及生態系統完整性保育。

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台積電資深副總暨財務長兼發言人/Eco Plus! 生態共融計畫指導主管黃仁昭表示，生物多樣性已成為全球核心議題。公司長期以來，致力於營造科技與生態平衡，巴氏銀鮈能廠區內安居，象徵瀕危物種的延續，也展現公司透過負責任的營運模式，勇於挑戰具開創性的綠色行動，持續成就企業成長與環境生態的雙贏。

台積電昨舉辦「Eco Plus! 生態共融計畫」周年活動，由黃仁昭主持，邀請農業部林業及自然保育署、農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、臺中市政府農業局、中科管理局及多個 Eco Plus 計畫合作夥伴共襄盛舉。活動分享「Eco Plus! 生態共融計畫」進展、巴氏銀鮈照養交流，並舉行「巴氏銀鮈.台積安居」宣示儀式。

台積電表示，巴氏銀鮈為臺灣特有原生小型淡水魚，2009年由《野生動物保育法》公告列為瀕臨絕種野生物種。相較於臺灣其他淡水魚類，分布範圍十分侷限，在單一水系—烏溪流域

一帶，但棲地近年受到河川汙染、外來種入侵及人為過度開發利用等干擾，加上極端氣候

造成河川枯水期漸長、斷流頻繁等因素，棲地持續劣化與消失，族群生存瀕臨險境。

台積電支持巴氏銀鮈復育與野外營救計畫，攜手觀察家生態顧問公司、台中市野生動物保育協會等專家，進行棲地生態可行性評估，確認中科廠區生態池具備水質乾淨、流速緩慢、水深足夠、循環系統獨立、池中有機物豐富，且無其他競爭魚種等環境條件。

2024年起，台積電展開巴氏銀鮈移地復育行動。今年4月，公司完成巴氏銀鮈域外庇護備援庇護池設置與準備工作，成功將巴氏銀鮈移置中科廠區生態池，並由公司專業人員負責棲地監控與維護，提供適切照護。截至5月，透過每日的觀察及環境維護，巴氏銀鮈已適應廠區庇護池在地環境，定期皆可穩定觀察到巴氏銀鮈活動狀況。

台積電表示，透過農業部林業及自然保育署臺中分署多點式庇護機制，巴氏銀鮈族群結構可望也趨穩定，未來將視環境與族群狀況評估，回放至其他支流，擴展其分布區域，進一步落實物種復育。

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