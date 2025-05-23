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不只美債遭拋售！2隻黑天鵝齊飛 全球公債市場也慘了

2025/05/23 00:30

外媒指出，美國信評遭下調及川普稅改法案引發財政擔憂，不僅美國公債暴跌，對財政狀況惡化的不安情緒正在推動全球公債拋售潮。（路透）外媒指出，美國信評遭下調及川普稅改法案引發財政擔憂，不僅美國公債暴跌，對財政狀況惡化的不安情緒正在推動全球公債拋售潮。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國信用評等遭下調及川普稅改法案引發財政擔憂，不僅美國公債暴跌，對財政狀況惡化的不安情緒正在推動全球公債拋售潮。尤其川普稅改法案可能導致美國債務增加 3 兆至 5 兆美元（約台幣90兆至150兆），恐引發全球債市崩潰。

《CNBC》報導，由於穆迪下調美國信評以及川普總統的稅改法案，凸顯全球投資者的財政擔憂，全球債券拋售潮正在加速。

astspring Investments 固定收益投資組合經理 Rong Ren Goh 表示，信評下調或可能導致赤字擴大等事件，往往會讓財政問題成為投資人關注焦點，迫使他們重新定價長期風險。

尤其，川普稅改法案可能導致美國債務增加 3 兆至 5 兆美元，此似乎引發全球債券市場的崩潰。

瑞穗證券董事總經理瓦拉坦 （Vishnu Varathan）指出，市場並不認為川普「宏偉而美麗」的稅改法案有任何美好之處，美國公債在這次慘烈的拋售中，受創最深。

美國30年期公債殖利率（殖利率與債券價格成反方向變動）連續第二天突破5%大關，創2023年11月新高。市場觀察家表示，美國公債拋售潮是繼4月美國資產外流之後發生的，很大程度上是投資人對美國資產信心下降。

上個月，投資人拋售美國公債，改買日本和德國公債。這次，美國公債拋售伴隨著投資人在幾個主要市場退出債券市場。日本40年期公債殖利率週四（22日）創下3.689% 歷史新高；德國政府公債也被拋售，30 年期德國公債殖利率上漲超過 12 個基點，而 10 年期公債殖利率上漲超過 6 個基點。

此外，本週，30年期歐洲公債殖利率上漲逾12個基點，10年期歐洲公債殖利率上漲約7個基點。盈透證券首席策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）直言，投資人目前對長期債券不太感興趣，對全球通膨的擔憂也是長期債券的殺手，並補充，短期債券通常受到央行政策的影響，而長債則大都受到投資者對經濟未來預期的影響。

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