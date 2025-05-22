台新金蟬聯標普全球Top 1％

標普全球首次在臺盛大舉辦「標普全球永續年鑑表彰典禮」表揚臺灣入選傑出企業。台新金控總經理林維俊代表授奬（右）。（台新金控提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據標普全球2025年永續年鑑，揭曉780家入選企業，臺灣企業占比近約1成，共有69家企業入選，凸顯我國產業永續發展推動居重要地位。為此，今（22）日標普全球首次在臺盛大舉辦「標普全球永續年鑑表彰典禮」表揚臺灣入選傑出企業。

其中，台新金控獲得全球銀行業Top 1%至高榮譽，標普全球企業永續參與主管 Robert Dornau 親頒表揚獎盃，並由台新金控總經理林維俊代表授奬。

請繼續往下閱讀...

林維俊表示，臺灣企業在ESG領域的全球競爭下展現無比韌性，不論是評比成績或是入圍企業數量皆年年創下新高，臺灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見臺灣不凡的永續價值。

台新金控不僅是臺灣銀行產業別唯一連續蟬聯此殊榮的金融機構，更已連續7年入選DJSI「世界指數」（World Index） 以及「新興市場」（Emerging Markets Index）成分股雙榜，卓越的永續實踐表現獲得國際高度認可。

台新金控永續長李鎮宇說明，台新落實永續推動與發展已超過10多個年頭，集團ESG永續推動，在「氣候行動、金融共榮、永續賦能」三大發展策略下積極推動，緊貼國際趨勢並具體實踐，尤其在淨零轉型成果超前。例如: 從台新銀行成為全台首家電廠融資100%採用再生能源的銀行、以「SME綠色金融服務平台」展現普惠及數位等面向支持中小企業邁向永續及淨零、攜手CRIF中華徵信所打造透明ESG平台，推動永續新倡議等。

台新金控表示，未來持續依偱國際ESG發展趨勢、恪遵金管會的永續推動及指引，並以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，號召供應商與客戶在淨零、轉型、自然與生物多樣性等議題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法