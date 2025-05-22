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茂矽下半年試產SiC 大股東支持投資8吋廠

2025/05/22 21:23

茂矽預計下半年完成建置碳化矽（SiC）生產線，並展開試產，明年量產可望挹注營運。圖為茂矽總經理盧建志。（記者洪友芳攝）茂矽預計下半年完成建置碳化矽（SiC）生產線，並展開試產，明年量產可望挹注營運。圖為茂矽總經理盧建志。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠茂矽（2342）預計下半年完成建置碳化矽（SiC）生產線，並展開試產，明年量產可望挹注營運，在大股東中美晶（5483）與朋程（8255）的集團支持下，也將投資8吋功率晶圓廠。

茂矽今召開股東會，董事長唐亦仙表示，美國總統祭出關稅影響全球經濟，公司出口美國產品雖少，但間接客戶下單有趨保守態勢，加上新台幣升值，整體而言，消費者信心恐受到影響，展望下半年，市況可能不如往年的傳統旺季。

不過，她指出，公司耕耘差異化的車用功率元件多年，包括二極體、功率場效應電晶體（Power MOSFET）、絕緣柵雙極電晶體（IGBT）等，對營收佔比與毛利已具正面貢獻，今年下半年新加入的碳化矽生產線，也將會成為營運新動能。

茂矽總經理盧建志表示，茂矽自2023年開始建立碳化矽製程能力，預計6月底完設備進機，下半年展開試產，等客戶通過驗證，明年量產就可開始貢獻營運，初期月產能3千片，將視客戶需求擴增產能，集團公司及國內外廠商都會是茂矽潛在客戶。

盧建志認為，在政策扶植下，中國成熟製程尤其是功率元件，技術已追上，茂矽雖面對中國的競爭，6吋廠的高壓製程仍可以找到客製化利基型產品投產，從去年到今年上半年，功率元件的設備產能利用率持續達滿載。

盧建志指出，集團包括環球晶（6488）、朋程及多家轉投資的IC設計公司，已形成自己供應鏈，因集團已有8吋產能與投片需求，將整合資源，支持茂矽投資8吋晶圓廠，採合資或自建方式、地點都不設限，這次股東會也通過私募增資案，就是要先準備資金需求，但預期不會在今年實現投資8吋廠。

他指出， 私募增資案除了跟8吋產能有關之外，也為了投資碳化矽產能，因碳化矽將是茂矽未來營運主力 ，此外，也因應碳費支出。茂矽目前與集團相關業務約佔四成，預期未來與集團合作會更密切。

至於Wolfspeed傳將聲請破產，市場傳台廠將受惠轉單，盧建志表示，Wolfspeed畢竟是大廠，掌握技術與客戶能量非常可觀，外溢轉單效應目前還看不到。

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