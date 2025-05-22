台灣是自由燈塔也是重要經濟夥伴！美議員疾呼保台4關鍵

美眾議員強調，台灣不僅是自由的燈塔，也是美國最重要的經濟夥伴之一，美國的安全與繁榮與台灣緊密相連。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在《新聞週刊》撰文稱，台灣不僅是自由的燈塔，也是美國最重要的經濟夥伴之一，更是美農民重要買家，以人均計算，台灣採購的小麥是中國的47倍，而且台積電等台企正在美投資興建先進半導體廠，確保美國的技術未來並創造就業機會。美國的繁榮、安全和民主價值與台灣的未來緊密相連。他疾呼，美國應該加快對台軍售、強化台灣的糧食和能源儲備、加強軍事和救災訓練計劃，同時深化經濟聯繫。

台積電等台灣廠商正在美國投資巨資建造先進的半導體廠，以確保美國的技術未來並創造美國的就業機會。（彭博）

克利什納穆希在《新聞週刊》（Newsweek）撰文指出，台灣也許不是大多數美國人最關心的問題，但我們（美國）未來的繁榮、我們的安全和我們的民主價值與台灣的未來緊密相連。

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他說，台灣與中國對比鮮明，台灣是一個充滿活力和自由的民主國家，相較之下，習近平則掌握所有國家事務的最高權力。

他強調，台灣不僅僅是自由的燈塔，也是美國最重要的經濟夥伴之一，位居美國第七大貿易夥伴，也是美國農民的重要客戶。台灣是伊利諾州玉米的第二大進口國和伊利諾州大豆的第三大進口國。以人均計算，台灣購買的小麥是中國大陸的47倍。

不僅如此，台積電等台灣企業正在美國投資巨資建造先進的半導體廠，以確保美國的技術未來並創造美國的就業機會。這不是慈善，而是策略夥伴關係。台灣支持美國就業，台灣投資加強了美國的供應鏈，台灣的民主可以平衡中國共產黨日益抬頭的威權主義。

美議員呼籲，美國應該加快對台軍售、強化台灣的糧食和能源儲備、加強軍事和救災訓練計劃，同時深化經濟聯繫。（路透）

然而，這種夥伴關係正面臨威脅，習近平已命令中國人民解放軍做好2027年前入侵台灣的準備。去年，解放軍戰機侵犯台灣領空超過3000次。為因應台灣選舉，中國解放軍舉行了模擬封鎖和飛彈襲擊的軍事演習。任何有關台灣的衝突都是極度危險的，台海戰爭可能使全球GDP損失10兆美元，並使美國陷入深度衰退。

美國應該怎麼做呢？克利什納穆希說，我們必須與台灣站在一起，這是為了阻止衝突。台海和平不只是地區問題，也是國家間共同關心的問題，攸關美國利益。

他提及，美國與眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會，近日舉行「緊張局勢升級中的威懾：防止中共侵略台灣」的聽證會，聽取前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）的發言，他提醒我們，台灣不僅重要，而且不可或缺。台灣生產全球90%以上的先進半導體、支持美國農民，是自由民主的國際典範。

康貝爾也強調，台灣的命運受到我們的盟友的密切關注。如果威權主義在台灣獲勝，它可能會鼓勵其他地方的侵略行為。我們從中國在烏克蘭的致命戰爭中對俄羅斯的支持和縱容中，清楚看到這一點。康貝爾認為，支持台灣不僅是好的政策，也是對美國全球信譽的考驗。

克利什納穆希說，中國解放軍目前兵力數量遠超過台灣，並且持續演練兩棲入侵、飛彈攻擊和封鎖。但台灣仍擁有優勢：地理位置、強大的公民社會，最重要的是與美國及其盟友不斷加深的關係。

他續指，這就是我們需要立即採取行動的原因，美國應該加快向台灣運送武器，特別是水雷、反艦飛彈和無人機等非對稱防禦武器。同時也應該加強台灣的糧食和能源儲備，加強軍事和救災訓練計劃，深化經濟聯繫，特別是在農業、能源和科技領域。在這個日益危險的世界裡，台灣是我們最好的朋友之一，「我們是時候這樣對待台灣了」。

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