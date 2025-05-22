砸400萬退休金圓夢！6旬翁開咖啡廳「8個月慘收場」

據日本總務省統計，60歲以上的創業者約佔6.3％。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，日本一名62歲男子藤原進，60歲退休後，將2000萬日圓（約新台幣400萬元）的退休金開設咖啡廳，盼展開夢想的第二人生。未料，理想與現實的差距太大，開店僅短短8個月，因客源不穩定，拉下鐵門歇業，退休金也所剩無幾，他坦言：「我太天真了」。

日媒《The Gold Online》報導，62歲的藤原進，曾在一家食品批發公司工作，60歲退休時，並未使用再雇用制度，而是選擇離開公司。當時藤原進的月薪為55萬日圓（約新台幣11萬元），退休金則約2000萬日圓。藤原進計劃用這筆錢來實現長年以來的夢想，開一家讓社區居民能夠聚集交流、充滿溫馨氛圍的咖啡廳。

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藤原進在郊區找到理想店面，非常重視店內裝潢，也與太太一起努力研發菜單，準備迎接期待已久的第二人生。開幕當天，朋友、前同事紛紛前來捧場，場面熱鬧。咖啡廳也被地方雜誌介紹，開業初期人潮穩定。

然而，好景不常。客人漸漸變少，來客數開始下滑。藤原的咖啡廳離最近的車站約15分鐘步行距離，且附近多是住宅區，難以吸引穩定客源。藤原進本以為只要口碑好，就算是隱藏版巷弄小店也能吸引人潮，事實並非如此。為了招攬客人，藤原進努力透過社群媒體進行宣傳，仍未見成效。最終，他的咖啡廳在開業僅8個月後悄悄拉下鐵門。當初的2000萬日圓退休金，已所剩無幾。

據日本總務省統計，60歲以上的創業者約佔6.3％，僅有6成營收有成長，其餘3成處於虧損狀態，顯見創業成功率並不高。藤原進後來透過職業介紹所重新回歸職場，從事非正職的工作，他表示，「我雖然失敗了，但追夢這件事我不後悔。不過，我希望和我一樣有創業夢的同齡人能成功。千萬不要像我這樣有不切實際的自信，請務必冷靜、審慎評估。」

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