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尋找中獎人！1-2月千萬發票1張未領 消費地點在這裡

2025/05/23 10:30

財政部統計，1-2月統一發票千萬大獎1張未領、200萬特獎2張未領。（資料照）財政部統計，1-2月統一發票千萬大獎1張未領、200萬特獎2張未領。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年3-4月期統一發票將於週日（25日）開獎，但根據財政部統計，截至目前為止，1-2月期統一發票1000萬特別獎還有1張未領，中獎人在台中市太平區永豐路300號中油CPC（勁強加油站）花1000元加油，就中了千萬大獎。

另，1-2月期統一發票200萬特獎則有2張未領，包括桃園市桃園區中山路801號古早味大腸+蚵仔麵線（古早味麵線）消費60元、雲林縣崙背鄉信義路85號白巷子WHITE ALLEY（建成的茶舖）消費45元。

1-2月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「95980685」，200萬元特獎中獎號碼「37166026」，3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「78394633」、「26503878」及「39200954」。財政部賦稅署表示，1-2月期統一發票領獎期限為4月6日至7月7日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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