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台灣請求豁免晶片關稅 台積電致函美商務部內容曝光了

2025/05/22 18:53

外媒指出，台灣、南韓及日本都已對美國潛在的半導體關稅措施提出意見，台灣請求關稅豁免。（彭博）外媒指出，台灣、南韓及日本都已對美國潛在的半導體關稅措施提出意見，台灣請求關稅豁免。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣、南韓及日本都已對美國潛在的半導體關稅措施提出意見，台灣請求關稅豁免。同時，《財新》還曝光台積電亞利桑那負責人致函美商務部下屬BIS（工業和安全局）強調，美國政府採取的措施不應損害安全政策目標，其中包括台積電亞利桑那的先進半導體生產，建議美國政府不要對美國境外製造的半導體徵收關稅。

《韓聯社》報導，川普下令對半導體、半導體製造設備及相關衍生產品，啟動國安調查後，台、韓、日等三國都已各自向美國商務部提出意見。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4月1日，根據1962年貿易擴張法232條款啟動調查。

報導稱，3個半導體製造大國都強調與美國經濟關係「互補」性，也重申將強化與美國的合作關係。其中，台灣請求關稅豁免，表示豁免有助強化台美共同發展半導體產業、優化雙方的產業體系，並且增強雙方的整體全球競爭力。

台灣指出，若美國課徵關不僅提高美國企業的生產成本，也會削弱美國企業的科技創新與市場競爭力，還會降低台企投資美國意願。同時減弱台灣在美國建立產業據點的量能，提高供應鏈干擾的風險，對美國的AI、國防科技及高科技產業造成不利影響，最終對美國的經濟和國安戰略帶來負面衝擊。

中媒《財新》還曝光台積電致函美商務部下屬BIS（工業和安全局）的信函，台積電強調促進半導體製造項目迅速發展的舉措，有利於美國的安全利益，而那些拖延、阻礙或破壞這些項目的措施則會削弱美國的安全利益。政府採取的任何措施都不應損害美國政府的安全政策目標，其中包括台積電亞利桑那的先進半導體生產。

台積電在信中強調，對半導體生產設備徵收關稅，將使成本上升，可能會延誤進度，甚至在某些情況下，危及許多已宣布以及正在考慮中之項目的商業可行性。目前，無論是在品質或數量上，許多半導體生產設備和半導體材料無法在美國本土取得。因此，加快在美國建立半導體製造生態鏈，例如台積電的亞利桑那項目，對於創造供應鏈投資、半導體生產設備和半導體材料的生產需求很重要。

台積電建議，對難以在美國本土國產化的產品，應該豁免相關的關稅。同時提及，台積電的全球製造網絡支持美國客戶的創新，任何進口措施都不應妨礙這一點。台積電亞利桑那廠的產品等尖端半導體並不能獨自運行，它們必須與各種傳統晶片等其他半導體元件協同運行，才能充分發揮性能和功能。

台積電還建議，美國政府不要對美國境外製造的半導體徵收關稅，或採取其他限制性措施，也不要針對含有半導體的下游終端產品與半成品。

英特爾也提出與台積電相似的建議，英特爾指出，為了支持和激勵美國製造業和技術開發，政府應豁免在美製造的半導體，以及基於美國製程技術和美國所有智慧財產權（及其衍生產品）製造的半導體。英特爾也建議，應豁免半導體研發所需的設備和材料。

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