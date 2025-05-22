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會不會併購foodpanda？統一董座羅智先這麼說

2025/05/22 18:23

統一集團會不會買下foodpanda？統一集團董事長羅智先表示，任何跟消費者距離愈來愈接近的服務，集團都會嚴肅檢討。（記者楊雅民攝）統一集團會不會買下foodpanda？統一集團董事長羅智先表示，任何跟消費者距離愈來愈接近的服務，集團都會嚴肅檢討。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕Uber Eats併購foodpanda破局，統一集團會不會出手買下foodpanda？統一集團董事長羅智先表示，外送平台最大的意義是和消費者距離非常近，任何跟消費者距離愈來愈接近的服務，集團都會嚴肅檢討。

他指出，電商只是工具，統一投資Yahoo台灣和PChome網家（8044）剛開始練習進入電商的世界而已，並非要立竿見影。

他說，Yahoo和PChome都不是今天才冒出來的，是有些組織內外環境因素阻礙它原先的發展，統一可能要花3~5年讓優秀的團隊reset再發動起來，目前電商的投資還在復原期。

至於統一會不會出手併購foodpanda？羅智先指出，外送平台最大的意義是和消費者距離非常近，任何跟消費者距離愈接近的服務，集團都會嚴肅檢討。

外界關注統一集團在台北信義區打造的「Dream Plaza」進度，羅智先說，目前改裝工程緊鑼密鼓、萬事俱備，每項投資都10億起跳，但只欠東風，直言「執照不是我們可以控制的事情」。

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